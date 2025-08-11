Такі зелені помідори ви ще не куштували: закуска з хрусткою скоринкою, що готується за 10 хвилин

Домашні будуть приємно здивовані

Зазвичай зелені помідори консервують. Але це зовсім не єдиний спосіб їх використати. Зелені помідори можна посмажити й тоді з них вийде смачна закуска з хрусткою скоринкою.

Рецептом поділилась авторка YouTube-каналу "Готую з любов'ю".

Інгредієнти:

зелені помідори — 5 шт.;

яйце — 1 шт.;

кефір — 125 г;

борошно — 80 г;

панірувальні сухарі — 50 г;

олія — 1 л;

сіль/перець.

Як приготувати смажені зелені помідори