Такі зелені помідори ви ще не куштували: закуска з хрусткою скоринкою, що готується за 10 хвилин

Наталя Граковська
Зелені помідори можна не тільки консервувати
Зелені помідори можна не тільки консервувати. Фото Freepik

Домашні будуть приємно здивовані

Зазвичай зелені помідори консервують. Але це зовсім не єдиний спосіб їх використати. Зелені помідори можна посмажити й тоді з них вийде смачна закуска з хрусткою скоринкою.

Рецептом поділилась авторка YouTube-каналу "Готую з любов'ю".

Інгредієнти:

  • зелені помідори — 5 шт.;
  • яйце — 1 шт.;
  • кефір — 125 г;
  • борошно — 80 г;
  • панірувальні сухарі — 50 г;
  • олія — 1 л;
  • сіль/перець.

Як приготувати смажені зелені помідори

  1. Змішайте кефір та яйце в одній посудині. У іншій посудині змішайте борошно, панірувальні сухарі та сіль з перцем.
  2. Наріжте помідори товщиною приблизно 8 мм. Спочатку покрийте їх яєчною сумішшю, а потім добре обваляйте в суміші з борошна.
  3. Налийте олію у високу каструлю та підігрійте її на великому вогні.
  4. Опускайте по декілька помідорних кружечків у фритюр та обсмажуйте їх по 2-3 хвилини, поки вони не стануть хрусткими.
  5. Готові смажені помідори викладіть на паперові рушники, щоб забрати зайву олію.
