Такі зелені помідори ви ще не куштували: закуска з хрусткою скоринкою, що готується за 10 хвилин
Домашні будуть приємно здивовані
Зазвичай зелені помідори консервують. Але це зовсім не єдиний спосіб їх використати. Зелені помідори можна посмажити й тоді з них вийде смачна закуска з хрусткою скоринкою.
Рецептом поділилась авторка YouTube-каналу "Готую з любов'ю".
Інгредієнти:
- зелені помідори — 5 шт.;
- яйце — 1 шт.;
- кефір — 125 г;
- борошно — 80 г;
- панірувальні сухарі — 50 г;
- олія — 1 л;
- сіль/перець.
Як приготувати смажені зелені помідори
- Змішайте кефір та яйце в одній посудині. У іншій посудині змішайте борошно, панірувальні сухарі та сіль з перцем.
- Наріжте помідори товщиною приблизно 8 мм. Спочатку покрийте їх яєчною сумішшю, а потім добре обваляйте в суміші з борошна.
- Налийте олію у високу каструлю та підігрійте її на великому вогні.
- Опускайте по декілька помідорних кружечків у фритюр та обсмажуйте їх по 2-3 хвилини, поки вони не стануть хрусткими.
- Готові смажені помідори викладіть на паперові рушники, щоб забрати зайву олію.