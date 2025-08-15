Этот дешевый овощ родные будут уминать: популярный рецепт "Кабачки как грибы"
Для любителей простых рецептов
Мы рассказывали, как к посту приготовить ароматную закуску из помидоров. Теперь делимся удачным рецептом кабачков.
Эти кабачки жарятся практически в кляре и в готовом виде напоминают грибы, отсюда и название блюда. Быстрый и вкусный вегетарианский рецепт отлично подходит Успенскому посту. Телеграф рассказывает, как приготовить эту закуску.
Ингредиенты:
- Кабачки – 2 шт.
- Мука – 2 ст. л.
- Крахмал — 1 ст. л.
- Яйца – 2 шт.
- Соль — по вкусу
- Чеснок — 1 зубчик
- Укроп — 20 г
Способ приготовления:
- Очистите кабачки от кожуры и нарежьте их тоненькими кружочками или полукольцами. В отдельной мисочке смешайте муку, крахмал, яйца и соль.
- Обваляйте в этой смеси кусочки кабачков. Обжарьте кабачки на раскаленном масле до золотистой корочки с обеих сторон.
- Выложите готовые кабачки на тарелку. Посыпьте мелко нарезанным чесноком и укропом.
Их можно подавать как горячими, так холодными – будет все равно вкусно. Это отличная монозакуска или гарнир к мясным и рыбным блюдам. Также мы делились отличным рецептом тушеных баклажанов и кабачков.