Цей дешевий овоч рідні будуть наминати: популярний рецепт "Кабачки як гриби"
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Для любителів простих рецептів
Ми розповідали, як до посту приготувати ароматну закуску із помідорів. Тепер ділимось вдалим рецептом кабачків.
Ці кабачки смажаться практично у клярі і в готовому вигляді нагадують гриби, звідси й назва страви. Швидкий і смачний вегетаріанський рецепт відмінно підходить Успенському посту. "Телеграф" розповідає, як приготувати цю закуску.
Інгредієнти:
- Кабачки — 2 шт.
- Борошно — 2 ст. л.
- Крохмаль — 1 ст. л.
- Яйця — 2 шт.
- Сіль — до смаку
- Часник — 1 зубчик
- Кріп — 20 г
Спосіб приготування:
- Очистіть кабачки від шкірки і наріжте їх тоненькими кружечками чи півкільцями. В окремій мисочці змішайте борошно, крохмаль, яйця і сіль.
- Обваляйте в цій суміші шматочки кабачків. Обсмажте кабачки на розпеченій олії до золотистої скоринки з обох боків.
- Викладіть готові кабачки на тарілку. Посипте дрібно нарізаним часником і кропом.
Їх можна подавати як гарячими, так холодними — буде все одно смачно. Це чудова монозакуска або гарнір до м’ясних та рибних страв. Також ми ділились чудовим рецептом тушкованих баклажанів та кабачків.