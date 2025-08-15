Рус

Цей дешевий овоч рідні будуть наминати: популярний рецепт "Кабачки як гриби"

Наталя Граковська
Чудова закуска із кабачків
Чудова закуска із кабачків. Фото shuba.life

Для любителів простих рецептів

Ми розповідали, як до посту приготувати ароматну закуску із помідорів. Тепер ділимось вдалим рецептом кабачків.

Ці кабачки смажаться практично у клярі і в готовому вигляді нагадують гриби, звідси й назва страви. Швидкий і смачний вегетаріанський рецепт відмінно підходить Успенському посту. "Телеграф" розповідає, як приготувати цю закуску.

Інгредієнти:

  • Кабачки — 2 шт.
  • Борошно — 2 ст. л.
  • Крохмаль — 1 ст. л.
  • Яйця — 2 шт.
  • Сіль — до смаку
  • Часник — 1 зубчик
  • Кріп — 20 г

Спосіб приготування:

  1. Очистіть кабачки від шкірки і наріжте їх тоненькими кружечками чи півкільцями. В окремій мисочці змішайте борошно, крохмаль, яйця і сіль.
  2. Обваляйте в цій суміші шматочки кабачків. Обсмажте кабачки на розпеченій олії до золотистої скоринки з обох боків.
  3. Викладіть готові кабачки на тарілку. Посипте дрібно нарізаним часником і кропом.

Їх можна подавати як гарячими, так холодними — буде все одно смачно. Це чудова монозакуска або гарнір до м’ясних та рибних страв. Також ми ділились чудовим рецептом тушкованих баклажанів та кабачків.

