Цей дешевий овоч рідні будуть наминати: популярний рецепт "Кабачки як гриби"

Для любителів простих рецептів

Ми розповідали, як до посту приготувати ароматну закуску із помідорів. Тепер ділимось вдалим рецептом кабачків.

Ці кабачки смажаться практично у клярі і в готовому вигляді нагадують гриби, звідси й назва страви. Швидкий і смачний вегетаріанський рецепт відмінно підходить Успенському посту. "Телеграф" розповідає, як приготувати цю закуску.

Інгредієнти:

Кабачки — 2 шт.

Борошно — 2 ст. л.

Крохмаль — 1 ст. л.

Яйця — 2 шт.

Сіль — до смаку

Часник — 1 зубчик

Кріп — 20 г

Спосіб приготування:

Очистіть кабачки від шкірки і наріжте їх тоненькими кружечками чи півкільцями. В окремій мисочці змішайте борошно, крохмаль, яйця і сіль. Обваляйте в цій суміші шматочки кабачків. Обсмажте кабачки на розпеченій олії до золотистої скоринки з обох боків. Викладіть готові кабачки на тарілку. Посипте дрібно нарізаним часником і кропом.

Їх можна подавати як гарячими, так холодними — буде все одно смачно. Це чудова монозакуска або гарнір до м’ясних та рибних страв. Також ми ділились чудовим рецептом тушкованих баклажанів та кабачків.