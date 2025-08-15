Кабачок, томат и немного чеснока: аппетитная яркая закуска, которая готовится за копейки (видео)

Очень вкусная закуска из кабачков

Мы рассказывали, как приготовить особо удачную запеканку из кабачков "Цветочная поляна". Теперь делимся еще одним удачным рецептом из этого сезонного овоща.

Этот рецепт сэндвичей из кабачков – отличный способ использовать кабачки для аппетитного перекуса. Благодаря доступным ингредиентам и простому способу приготовления это блюдо станет любимым в вашей семье. Рецептом поделилась кулинарная блогерка под ником foodblog_kristi.

Ингредиенты:

4 кабачки (1,2 кг)

4 помидора

6-7 зубчиков чеснока

укроп

150 г майонеза

мука

соль и черный перец по вкусу

растительное масло

Способ приготовления:

Измельчите чеснок с помощью пресса или мелко нарежьте его ножом. Смешайте чеснок с майонезом, добавьте соль и чёрный перец. Также мелко покрошите в соус укроп, перемешайте. Нарежьте кабачки кружочками толщиной около 1 см. Посыпьте солью и черным перцем по вкусу. Обваляйте каждый кружочек в муке. Разогрейте растительное масло на сковороде на среднем огне. Обжарьте кабачки по бокам до золотистого цвета. Выложите их на бумажные полотенца – чтобы убрать лишнее масло. На обжаренные кабачки нанесите соус. Выложите нарезанные кружочками или ломтиками помидоры. Добавьте свежий укроп по желанию.

Сэндвичи из кабачков можно подавать горячими или прохладными. Также мы рассказывали, как этот овощ можно особенно вкусно пожарить.