Кабачок, томат і трішки часнику: апетитна яскрава закуска, що готується за копійки (відео)

Дуже смачна закуска з кабачків

Ми розповідали, як приготувати особливо вдалу запіканку з кабачків "Квіткова галявина". Тепер ділимось ще одним вдалим рецептом з цього сезонного овоча.

Цей рецепт сендвічів з кабачків — чудовий спосіб використати кабачки для апетитного перекусу. Завдяки доступним інгредієнтам та простому способу приготування, ця страва стане улюбленою у вашій родині. Рецептом поділилась кулінарна блогерка під ніком foodblog_kristi.

Інгредієнти:

4 кабачки (1,2 кг)

4 помідори

6-7 зубчиків часнику

кріп

150 г майонезу

борошно

сіль та чорний перець до смаку

рослинна олія

Спосіб приготування:

Подрібніть часник за допомогою преса або дрібно наріжте його ножем. Змішайте часник з майонезом, додайте сіль та чорний перець. Також дрібно покришіть у соус кріп, перемішайте. Наріжте кабачки кружечками товщиною близько 1 см. Посипте сіллю та чорним перцем до смаку. Обваляйте кожен кружечок у борошні. Розігрійте рослинну олію на сковороді на середньому вогні. Обсмажте кабачки з обох боків до золотистого кольору. Викладіть їх на паперові рушники — щоб прибрати зайву олію. На обсмажені кабачки нанесіть соус. Викладіть нарізані кружечками або скибочками помідори. Додайте свіжий кріп за бажанням.

Сендвічі з кабачків можна подавати гарячими або холодними. Також ми розповідали, як цей овоч можна особливо смачно посмажити.