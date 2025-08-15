Кабачок, томат і трішки часнику: апетитна яскрава закуска, що готується за копійки (відео)
Дуже смачна закуска з кабачків
Ми розповідали, як приготувати особливо вдалу запіканку з кабачків "Квіткова галявина". Тепер ділимось ще одним вдалим рецептом з цього сезонного овоча.
Цей рецепт сендвічів з кабачків — чудовий спосіб використати кабачки для апетитного перекусу. Завдяки доступним інгредієнтам та простому способу приготування, ця страва стане улюбленою у вашій родині. Рецептом поділилась кулінарна блогерка під ніком foodblog_kristi.
Інгредієнти:
- 4 кабачки (1,2 кг)
- 4 помідори
- 6-7 зубчиків часнику
- кріп
- 150 г майонезу
- борошно
- сіль та чорний перець до смаку
- рослинна олія
Спосіб приготування:
- Подрібніть часник за допомогою преса або дрібно наріжте його ножем. Змішайте часник з майонезом, додайте сіль та чорний перець. Також дрібно покришіть у соус кріп, перемішайте.
- Наріжте кабачки кружечками товщиною близько 1 см. Посипте сіллю та чорним перцем до смаку. Обваляйте кожен кружечок у борошні.
- Розігрійте рослинну олію на сковороді на середньому вогні. Обсмажте кабачки з обох боків до золотистого кольору. Викладіть їх на паперові рушники — щоб прибрати зайву олію.
- На обсмажені кабачки нанесіть соус. Викладіть нарізані кружечками або скибочками помідори. Додайте свіжий кріп за бажанням.
Сендвічі з кабачків можна подавати гарячими або холодними. Також ми розповідали, як цей овоч можна особливо смачно посмажити.