Нежные кабачковые оладьи за 10 минут: как приготовить так, чтобы таяли во рту (видео)

Наталья Граковская
Читати українською
Отличные кабачковые оладьи
Отличные кабачковые оладьи

Вкусная и легкая закуска

Мы делились рецептом аппетитных рулетиков из баклажана. Теперь рассказываем, как приготовить замечательные оладьи из еще одного летнего овоща – кабачка.

Рецептом поделились в видео на кулинарном ютуб-канале "Вкусная страница". И он очень прост. Кроме того, золотистые хрустящие оладьи можно есть уже через 10 минут. Кабачковые оладьи – это отличное решение, если вы хотите приготовить легкую, но очень вкусную закуску.

Ингредиенты:

  • Кабачок — 500 г
  • Лук – 1 шт.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Яйца – 2 шт.
  • Мука – 4-5 ст. кровать
  • соль — 0,5 ч. ложки
  • Растительное масло для жарки

Для соуса:

  • Сметана — 2-3 ст. ложки
  • Укроп – несколько веточек
  • Чеснок — 1-2 зубчика

Способ приготовления:

  1. Кабачок натираем на крупной терке, лук мелко режем, а чеснок пропускаем через пресс. Смешиваем в миске натертые кабачок, лук и чеснок.
  2. Добавляем яйца и хорошо перемешиваем. Постепенно добавляем муку, постоянно помешивая, до получения нужной консистенции – тесто должно быть как на обычных оладьях.
  3. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Выкладываем ложкой порции теста на сковороду и жарим с обеих сторон до золотистой корочки.

Для соуса смешиваем сметану, мелко нарезанный укроп и измельченный чеснок. По возможности оставляем его в холодильнике – чтобы настоялся. Также мы рассказывали, как вкусно приготовить кукурузу.

