Нежные кабачковые оладьи за 10 минут: как приготовить так, чтобы таяли во рту (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Вкусная и легкая закуска
Мы делились рецептом аппетитных рулетиков из баклажана. Теперь рассказываем, как приготовить замечательные оладьи из еще одного летнего овоща – кабачка.
Рецептом поделились в видео на кулинарном ютуб-канале "Вкусная страница". И он очень прост. Кроме того, золотистые хрустящие оладьи можно есть уже через 10 минут. Кабачковые оладьи – это отличное решение, если вы хотите приготовить легкую, но очень вкусную закуску.
Ингредиенты:
- Кабачок — 500 г
- Лук – 1 шт.
- Чеснок — 2 зубчика
- Яйца – 2 шт.
- Мука – 4-5 ст. кровать
- соль — 0,5 ч. ложки
- Растительное масло для жарки
Для соуса:
- Сметана — 2-3 ст. ложки
- Укроп – несколько веточек
- Чеснок — 1-2 зубчика
Способ приготовления:
- Кабачок натираем на крупной терке, лук мелко режем, а чеснок пропускаем через пресс. Смешиваем в миске натертые кабачок, лук и чеснок.
- Добавляем яйца и хорошо перемешиваем. Постепенно добавляем муку, постоянно помешивая, до получения нужной консистенции – тесто должно быть как на обычных оладьях.
- Разогреваем сковороду с растительным маслом. Выкладываем ложкой порции теста на сковороду и жарим с обеих сторон до золотистой корочки.
Для соуса смешиваем сметану, мелко нарезанный укроп и измельченный чеснок. По возможности оставляем его в холодильнике – чтобы настоялся. Также мы рассказывали, как вкусно приготовить кукурузу.