Найніжніші кабачкові оладки за 10 хвилин: як приготувати так, щоб танули в роті (відео)

Смачна та легка закуска

Ми ділились рецептом апетитних рулетиків з баклажана. Тепер розповідаємо, як приготувати чудові оладки з іще одного літнього овочу — кабачка.

Рецептом поділились у відео на кулінарному ютуб-каналі "Смачна сторінка". І він надзвичайно простий. Крім того, золотисті хрумкі оладки можна їсти вже за 10 хвилин. Кабачкові оладки — це чудове рішення, якщо ви бажаєте приготувати легку, але дуже смачну закуску.

Інгредієнти:

Кабачок — 500 г

Цибуля — 1 шт.

Часник — 2 зубчики

Яйця — 2 шт.

Борошно — 4-5 ст. ложок

Сіль — 0,5 ч. ложки

Рослинна олія для смаження

Для соусу:

Сметана — 2-3 ст. ложки

Кріп — кілька гілочок

Часник — 1-2 зубчики

Спосіб приготування:

Кабачок натираємо на крупній тертці, цибулю дрібно ріжемо, а часник пропускаємо через прес. Змішуємо в мисці натерті кабачок, цибулю та часник. Додаємо яйця і добре перемішуємо. Поступово додаємо борошно, постійно помішуючи, до отримання потрібної консистенції – тісто має бути як на звичайні оладки. Розігріваємо сковороду з рослинною олією. Викладаємо ложкою порції тіста на сковороду і смажимо з обох боків до золотистої скоринки.

Для соусу змішуємо сметану, дрібно нарізаний кріп та подрібнений часник. За можливості залишаємо його в холодильнику — щоб настоявся. Також ми розповідали, як особливо смачно приготувати кукурудзу.