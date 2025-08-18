Найніжніші кабачкові оладки за 10 хвилин: як приготувати так, щоб танули в роті (відео)
-
-
Смачна та легка закуска
Ми ділились рецептом апетитних рулетиків з баклажана. Тепер розповідаємо, як приготувати чудові оладки з іще одного літнього овочу — кабачка.
Рецептом поділились у відео на кулінарному ютуб-каналі "Смачна сторінка". І він надзвичайно простий. Крім того, золотисті хрумкі оладки можна їсти вже за 10 хвилин. Кабачкові оладки — це чудове рішення, якщо ви бажаєте приготувати легку, але дуже смачну закуску.
Інгредієнти:
- Кабачок — 500 г
- Цибуля — 1 шт.
- Часник — 2 зубчики
- Яйця — 2 шт.
- Борошно — 4-5 ст. ложок
- Сіль — 0,5 ч. ложки
- Рослинна олія для смаження
Для соусу:
- Сметана — 2-3 ст. ложки
- Кріп — кілька гілочок
- Часник — 1-2 зубчики
Спосіб приготування:
- Кабачок натираємо на крупній тертці, цибулю дрібно ріжемо, а часник пропускаємо через прес. Змішуємо в мисці натерті кабачок, цибулю та часник.
- Додаємо яйця і добре перемішуємо. Поступово додаємо борошно, постійно помішуючи, до отримання потрібної консистенції – тісто має бути як на звичайні оладки.
- Розігріваємо сковороду з рослинною олією. Викладаємо ложкою порції тіста на сковороду і смажимо з обох боків до золотистої скоринки.
Для соусу змішуємо сметану, дрібно нарізаний кріп та подрібнений часник. За можливості залишаємо його в холодильнику — щоб настоявся. Також ми розповідали, як особливо смачно приготувати кукурудзу.