Его называют "Депутатским" и "Шахтерским": сытный салат из простых продуктов
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Салат с курицей и яичными блинчиками, который можно готовить в будни и на праздники
Иногда хочется приготовить что-то быстрое, сытное, но при этом не тяжелое. Этот салат из курятины, маринованных огурцов и яичных блинчиков как раз из таких. В разных рецептах его называют то "Депутатским", то "Шахтерским". Но название здесь вообще второстепенно. Главное — что салат вкусный и готовится просто.
Рецептом блюда поделились на портале "Господинька". Салат подойдет как для ежедневного меню, так и для праздников.
Ингредиенты
- отварная куриная грудинка — 250 г
- лук – 1 шт.
- сырые яйца – 2 шт.
- маринованные огурцы – 3 шт.
- майонез – 2 ст. л.
- соль, черный перец молотый — по вкусу
- масло для обжаривания
Способ приготовления
- Курятину разбираем на волокна вилкой или руками.
- Лук нарезаем тонкими полукольцами и обжариваем до золотистости.
- Яйца взбиваем с солью и перцем и жарим из них блинчики на смазанной маслом сковороде.
- Яичные блинчики охлаждаем, закручиваем трубочкой и нарезаем тонкой соломкой.
- Маринованные огурцы также нарезаем соломкой. Лишний сок сливаем.
- В глубокой миске соединяем все ингредиенты, заправляем майонезом и перемешиваем.
Советы по приготовлению и подаче блюда
- Если вы хотите более изящного вкуса, вместо маринованных огурцов можно взять моченое яблоко.
- Курицу в этом салате можно заменить на отварной говяжий язык.
- Салат смотрится очень эффектно, если выложить его на тарелку через кулинарное кольцо. Сверху можно присыпать блюдо измельченными жареными грецкими орехами.
А если хочется более легкого блюда без майонеза, попробуйте этот рецепт овощного салата.