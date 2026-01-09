Его называют "Депутатским" и "Шахтерским": сытный салат из простых продуктов

Салат с курицей и яичными блинчиками, который можно готовить в будни и на праздники

Иногда хочется приготовить что-то быстрое, сытное, но при этом не тяжелое. Этот салат из курятины, маринованных огурцов и яичных блинчиков как раз из таких. В разных рецептах его называют то "Депутатским", то "Шахтерским". Но название здесь вообще второстепенно. Главное — что салат вкусный и готовится просто.

Рецептом блюда поделились на портале "Господинька". Салат подойдет как для ежедневного меню, так и для праздников.

Ингредиенты

отварная куриная грудинка — 250 г

лук – 1 шт.

сырые яйца – 2 шт.

маринованные огурцы – 3 шт.

майонез – 2 ст. л.

соль, черный перец молотый — по вкусу

масло для обжаривания

Способ приготовления

Курятину разбираем на волокна вилкой или руками. Лук нарезаем тонкими полукольцами и обжариваем до золотистости. Яйца взбиваем с солью и перцем и жарим из них блинчики на смазанной маслом сковороде. Яичные блинчики охлаждаем, закручиваем трубочкой и нарезаем тонкой соломкой. Маринованные огурцы также нарезаем соломкой. Лишний сок сливаем. В глубокой миске соединяем все ингредиенты, заправляем майонезом и перемешиваем.

Советы по приготовлению и подаче блюда

Если вы хотите более изящного вкуса, вместо маринованных огурцов можно взять моченое яблоко.

Курицу в этом салате можно заменить на отварной говяжий язык.

Салат смотрится очень эффектно, если выложить его на тарелку через кулинарное кольцо. Сверху можно присыпать блюдо измельченными жареными грецкими орехами.

А если хочется более легкого блюда без майонеза, попробуйте этот рецепт овощного салата.