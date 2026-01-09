Укр

Его называют "Депутатским" и "Шахтерским": сытный салат из простых продуктов

Наталья Граковская
Мясной салат
Салат с курицей и яичными блинчиками, который можно готовить в будни и на праздники

Иногда хочется приготовить что-то быстрое, сытное, но при этом не тяжелое. Этот салат из курятины, маринованных огурцов и яичных блинчиков как раз из таких. В разных рецептах его называют то "Депутатским", то "Шахтерским". Но название здесь вообще второстепенно. Главное — что салат вкусный и готовится просто.

Рецептом блюда поделились на портале "Господинька". Салат подойдет как для ежедневного меню, так и для праздников.

Ингредиенты

  • отварная куриная грудинка — 250 г
  • лук – 1 шт.
  • сырые яйца – 2 шт.
  • маринованные огурцы – 3 шт.
  • майонез – 2 ст. л.
  • соль, черный перец молотый — по вкусу
  • масло для обжаривания

Способ приготовления

  1. Курятину разбираем на волокна вилкой или руками.
  2. Лук нарезаем тонкими полукольцами и обжариваем до золотистости.
  3. Яйца взбиваем с солью и перцем и жарим из них блинчики на смазанной маслом сковороде.
  4. Яичные блинчики охлаждаем, закручиваем трубочкой и нарезаем тонкой соломкой.
  5. Маринованные огурцы также нарезаем соломкой. Лишний сок сливаем.
  6. В глубокой миске соединяем все ингредиенты, заправляем майонезом и перемешиваем.

Советы по приготовлению и подаче блюда

  • Если вы хотите более изящного вкуса, вместо маринованных огурцов можно взять моченое яблоко.
  • Курицу в этом салате можно заменить на отварной говяжий язык.
  • Салат смотрится очень эффектно, если выложить его на тарелку через кулинарное кольцо. Сверху можно присыпать блюдо измельченными жареными грецкими орехами.

