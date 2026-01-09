Укр

Чизкейк без выпечки: как приготовить нежный торт из печенья, когда нет света

Наталья Граковская
Торт из печенья
Блюдо точно удастся даже тем, кто не часто возится с десертами

Если обычное печенье уже не радует и хочется чего-нибудь более интересного к чаю, просто превратите его в торт. Для приготовления десерта не требуется духовка. Его можно спокойно готовить и тогда, когда выключили свет.

Этот простой торт напоминает домашний чизкейк. Он получается мягкий и нежный. Подробным процессом приготовления поделились на портале Smachnenke. Результат получается настолько удачным, что хочется готовить этот десерт снова и снова.

Как приготовить торт из печенья

Советы по выбору ингредиентов

Для приготовления этого торта лучше всего подходит сахарное печенье типа "К кофе" или "Топленное молоко". Оно пористое и хорошо впитывает крем. При желании можно брать шоколадное печенье, тогда у десерта будет более насыщенный вкус. Для крема обязательно берите творог средней жирности (5–9%) и сметану жирностью не менее 20%.

По желанию между слоями можно выложить тонкие слайсы банана или консервированного персика, также можно добавить в крем нарезанную курагу и чернослив.

Ингредиенты

  • печенье квадратное – 500 г или 45 шт.
  • сыр кисломолочный — 700 г
  • сметана — 250 г
  • сахар — 150 г
  • сахар ванильный — по вкусу

Способ приготовления

  1. Творог протрите через сито, чтобы он стал нежным и однородным. Добавьте сметану, сахар и ванильный сахар.
  2. Взбейте массу блендером или тщательно перемешайте. Нам нужна кремообразная масса без комочков.
  3. На тарелку или в квадратную разъемную форму выложите слой печенья. Равномерно распределите часть творожной начинки и разровняйте. Выложите еще один слой печенья, начинку и повторяйте, пока не закончатся ингредиенты.
  4. Оставьте торт при комнатной температуре на час. Это нужно, чтобы печенье впитало влагу из крема и стало более мягким. Затем переставьте торт в холодильник на 2–3 часа для стабилизации.

Торт получается очень сытный, так что нарезайте его небольшими квадратными порциями. К нему можно подать веточку мяты или ягоды.

