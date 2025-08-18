Аппетитные рулетики из кабачка станут звездой праздничного стола: как приготовить их особенно вкусно

Вкусная и сытная горячая закуска

Мы рассказывали, как вкусно пожарить кабачки. Теперь рассказываем, как приготовить нарядную и аппетитную закуску из этих овощей.

Рецептом рулетиков, которые станут звездой вашего праздничного стола, поделились на портале "1 минута". Несмотря на свою элегантность, это блюдо готовится невероятно быстро и просто из доступных ингредиентов.

Ингредиенты:

400 г кабачков

50 г муки

2 ст. л. масла

соль

3 помидора

Для соуса:

10 г петрушки

3 ст. л. майонеза

щепотка черного молотого перца

0,1 ч. л. соли

2 зубчика чеснока

Способ приготовления:

Выберите для этого блюда молодые кабачки среднего размера без больших семян. Вымойте кабачки, обсушите их и обрежьте кончики по бокам. Нарежьте кабачки по тонким слайсам. Если кожура тонкая, можете ее оставить. Если же толстая, лучше снять, чтобы рулетики было удобнее сворачивать. Посолите нарезанные кабачки, перемешайте и оставьте на 10 минут, чтобы выделилась излишняя жидкость. Выберите для начинки средние продолговатые (сливовидные) помидоры. Нарежьте помидоры вдоль слайсами в соответствии с количеством кабачковых пластин. Петрушку для соуса вымойте, обсушите и измельчите помельче. Чеснок очистите от кожуры и пропустите через пресс. В миске соедините майонез, чеснок, измельченную петрушку, соль и перец. Хорошо перемешайте. С кабачков слейте выделенную жидкость. Обваляйте каждый кабачковый слайс в муке по обе стороны. Разогрейте растительное масло на сковороде. Обжарьте кабачковые слайсы по бокам до золотистой корочки. Готовые кабачковые полуфабрикаты выложите на бумажные полотенца, чтобы удалить лишний жир. На каждый кабачковый слайс выложите по кусочку помидора. Сверните кабачки с начинкой рулетиками.

Выложите рулетики торчком на тарелку. Подавайте немедленно, пока они не остыли. Также мы рассказывали, как приготовить барские голубцы.