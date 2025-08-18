Аппетитные рулетики из кабачка станут звездой праздничного стола: как приготовить их особенно вкусно
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Вкусная и сытная горячая закуска
Мы рассказывали, как вкусно пожарить кабачки. Теперь рассказываем, как приготовить нарядную и аппетитную закуску из этих овощей.
Рецептом рулетиков, которые станут звездой вашего праздничного стола, поделились на портале "1 минута". Несмотря на свою элегантность, это блюдо готовится невероятно быстро и просто из доступных ингредиентов.
Ингредиенты:
- 400 г кабачков
- 50 г муки
- 2 ст. л. масла
- соль
- 3 помидора
Для соуса:
- 10 г петрушки
- 3 ст. л. майонеза
- щепотка черного молотого перца
- 0,1 ч. л. соли
- 2 зубчика чеснока
Способ приготовления:
- Выберите для этого блюда молодые кабачки среднего размера без больших семян. Вымойте кабачки, обсушите их и обрежьте кончики по бокам.
- Нарежьте кабачки по тонким слайсам. Если кожура тонкая, можете ее оставить. Если же толстая, лучше снять, чтобы рулетики было удобнее сворачивать.
- Посолите нарезанные кабачки, перемешайте и оставьте на 10 минут, чтобы выделилась излишняя жидкость. Выберите для начинки средние продолговатые (сливовидные) помидоры. Нарежьте помидоры вдоль слайсами в соответствии с количеством кабачковых пластин.
- Петрушку для соуса вымойте, обсушите и измельчите помельче. Чеснок очистите от кожуры и пропустите через пресс. В миске соедините майонез, чеснок, измельченную петрушку, соль и перец. Хорошо перемешайте.
- С кабачков слейте выделенную жидкость. Обваляйте каждый кабачковый слайс в муке по обе стороны.
- Разогрейте растительное масло на сковороде. Обжарьте кабачковые слайсы по бокам до золотистой корочки.
- Готовые кабачковые полуфабрикаты выложите на бумажные полотенца, чтобы удалить лишний жир. На каждый кабачковый слайс выложите по кусочку помидора. Сверните кабачки с начинкой рулетиками.
Выложите рулетики торчком на тарелку. Подавайте немедленно, пока они не остыли. Также мы рассказывали, как приготовить барские голубцы.