Новый украинский торт, который заставит забыть о Медовике и Наполеоне (видео)

В десерте сочетается нежное безе и насыщенный ковейный крем

"Волшебный поцелуй" — это изысканный торт из безе с заварным кофейным кремом. Ради его приготовления придется потрудиться на кухне. Однако если делать все по технологии, торт получится необыкновенно вкусным и праздничным.

Рецептом поделились на YouTube-канале "Україна готує Ukraine is cooking".

Как приготовить торт "Волшебный поцелуй"

Советы по выбору ингредиентов

Вместо грецких орехов можно взять фундук или миндальные лепестки для более нежной текстуры. Если вы не любите кофейный вкус, замените кофе на 2 ст. л. качественного какао-порошка или просто добавьте больше ванили. Чтобы коржи получились идеальными, готовьте их из свежих яиц комнатной температуры. Сахар лучше брать мелкокристаллический, он быстрее растворяется.

Ингредиенты

яичные белки – 4 шт.;

соль — щепотка;

сахар — 150 г;

лимонный сок – 1 ч. л.;

ванильный сахар — 1 п.;

кукурузный крахмал — 2 ст. л.;

грецкие орехи — 50 г.

Для крема:

яичные желтки – 8 шт.;

мука — 50 г;

молоко – 500 мл.;

сахар — 200 г;

растворимый кофе — 4 ч. л.;

масло сливочное — 350 г.

Способ приготовления

Грецкие орехи обязательно подсушите на сухой сковороде или в духовке (5–7 мин при 160°C). Это раскроет их аромат и уберет лишнюю горчинку кожуры. После остывания измельчите их ножом на средние кусочки. Яичные белки отделите от желтков в чистую и сухую посуду. Добавьте щепотку соли и взбивайте миксером. Начинайте с низких оборотов, постепенно увеличивая скорость. Сахар добавляйте по одной ложке. Крахмал и лимонный сок добавляйте в самом конце. Добавьте орехи, аккуратно перемешайте лопаткой движениями снизу вверх. Безе выложите в застеленную пергаментом форму диаметром 24 см. Если позволяет духовка, выпекайте коржи на двух уровнях с конвекцией. Если выпекаете по очереди, взбивайте белки отдельно для каждого коржа (по 4 шт.), иначе масса осядед. Выпекайте при 130°C в течение 2,5 часов. Не открывайте духовку первые 1,5 часа! После завершения выключите духовку и оставьте там коржи до полного остывания (лучше на ночь). Для крема желтки смешайте с мукой и частью холодного молока до однородности. Остальное молоко соедините с сахаром и растворимым кофе и доведите до кипения. Тонкой струйкой введите желтковую смесь, постоянно помешивая. Заварите крем до густого состояния. Накройте крем пищевой пленкой "в контакт" и оставьте до полного остывания. Мягкое сливочное масло взбейте до пышной, светлой массы. Постепенно добавляйте остывшую заварную кофейную основу и взбивайте до однородности. Масло и заварная основа должны быть одинаковой комнатной температуры. Если масло будет холоднее — крем пойдет комочками. Выложите первый корж на тарелку, равномерно нанесите большую часть крема. Накрыйте вторым коржом. Остаток крема нанесите сверху и по бокам торта, выровняйте поверхность. Посыпьте бока крошкой от меренги или измельченными орехами. Сверху можно добавить шоколадную стружку. Готовый торт поставте в холодильник минимум на 4–6 часов.

Храните торт в холодильнике не больше 48 часов. Помните, что меренга со временем впитывает влагу из крема и становится мягче, поэтому лучше всего съесть десерт в первые сутки после приготовления.