Вкуснее, чем в ресторане: полезный рецепт хека с овощами станет любимым ужином (видео)

Готовим хек с овощами за 30 минут – просто, полезно и вкусно

Запеченный в духовке хек с овощами — отличный вариант полезного ужина, который можно приготовить, не тратя много времени. Рыба с овощами благодаря запеканию остаются сочными и имеют насыщенный вкус. Рецепт очень простой и подходит для приготовления в будни.

Как правильно запечь хек с овощами, показали на YouTube-канале СЫТЫЙ СТОЛ — еда и рецепты. Выходит очень вкусно.

Как приготовить рыбу с овощами в духовке

Советы по выбору ингредиентов

Покупайте хек сухой заморозки, потому что на нем почти нет льда и после размораживания мясо не потеряет текстуру. При желании можно взять вместо хека минтай, треску или филе тилапии. Автор рецепта предлагает запекать рыбу с кабачком, но вместо него можно добавить корень сельдерея или несколько соцветий брокколи.

Ингредиенты:

хек — 3 тушки;

смесь специй для рыбы – 1 ч. л.;

сок лимона — 1/2 шт.;

соль — по своему вкусу;

масло растительное — 2 ст. л.;

лук – 1 шт.;

морковь — 2 шт.;

сладкий перец — 1 шт.;

кабачок или цуккини — 1 шт.;

соль, перец — по своему вкусу;

масло для жарки – при необходимости.

Пошаговое приготовление

Хек промойте, просушите бумажным полотенцем, натрите солью, перцем, специями, полейте соком лимона и 1 ст. л. растительного масла. Оставьте рыбу промариноваться хотя бы на 15–20 минут. Очистите овощи. Лук нарежьте полукольцами, морковь — тонкими кружочками (она готовится дольше других овощей, поэтому не режьте толсто), перец — соломкой, кабачок — кубиками. Обжарьте овощи на растительном масле 5–7 минут до полуготовности. Выложите овощи в форму для запекания ровным слоем. По желанию добавьте помидоры черри или нарезанные обычные помидоры. Выложите рыбу сверху на овощи. Накройте форму фольгой и отправьте в духовку запекаться при 180°C. Через 15 минут снимите фольгу и запекайте еще 10–15 минут.

Как подавать

Подавайте хек вместе с овощами, щедро полив соком, который соберется на дне формы. Добавьте веточку свежей петрушки или укропа. Это блюдо самодостаточное, но к нему также можно подать отварной рис, кус-кус или нежное картофельное пюре.