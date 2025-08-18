Рус

Апетитні рулетики з кабачка стануть зіркою святкового столу: як приготувати їх особливо смачно

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Чудова закуска до будь-якої нагоди
Чудова закуска до будь-якої нагоди. Фото Сегодня

Смачна та ситна гаряча закуска

Ми розповідали, як смачно посмажити кабачки. Тепер розповідаємо, як приготувати ошатну та апетитну закуску з цих овочів.

Рецептом рулетиків, що стануть зіркою вашого святкового столу, поділились на порталі "1 хвилина". Попри свою елегантність, ця страва готується неймовірно швидко та просто, з доступних інгредієнтів.

Інгредієнти:

  • 400 г кабачків
  • 50 г борошна
  • 2 ст. л. олії
  • сіль
  • 3 помідори

Для соусу:

  • 10 г петрушки
  • 3 ст. л. майонезу
  • дрібка чорного меленого перцю
  • 0,1 ч. л. солі
  • 2 зубчики часнику

Спосіб приготування:

  1. Виберіть для цієї страви молоді кабачки середнього розміру без великого насіння. Вимийте кабачки, обсушіть їх і обріжте кінчики з обох боків.
  2. Наріжте кабачки вздовж тонкими слайсами. Якщо шкірка тонка, можете її залишити. Якщо ж товста, краще зняти, щоб рулетики було зручніше згортати.
  3. Посоліть нарізані кабачки, перемішайте і залиште на 10 хвилин, щоб виділилася зайва рідина. Виберіть для начинки середні довгасті (сливоподібні) помідори. Наріжте помідори вздовж слайсами, відповідно до кількості кабачкових пластин.
  4. Петрушку для соусу вимийте, обсушіть і подрібніть якомога дрібніше. Часник очистіть від шкірки та пропустіть через прес. У мисці з'єднайте майонез, часник, подрібнену петрушку, сіль та перець. Добре перемішайте.
  5. З кабачків злийте виділену рідину. Обваляйте кожен кабачковий слайс у борошні з обох боків.
  6. Розігрійте олію на сковороді. Обсмажте кабачкові слайси з обох боків до золотистої скоринки.
  7. Готові кабачкові напівфабрикати викладіть на паперові рушники, щоб видалити зайвий жир. На кожен кабачковий слайс викладіть по шматочку помідора. Згорніть кабачки з начинкою рулетиками.

Викладіть рулетики сторчма на тарілку. Подавайте негайно, поки вони не охололи. Також ми розповідали, як приготувати панські голубці.

Теги:
#Кабачки #Рецепти #Закуска #Рулетики