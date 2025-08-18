Апетитні рулетики з кабачка стануть зіркою святкового столу: як приготувати їх особливо смачно

Смачна та ситна гаряча закуска

Ми розповідали, як смачно посмажити кабачки. Тепер розповідаємо, як приготувати ошатну та апетитну закуску з цих овочів.

Рецептом рулетиків, що стануть зіркою вашого святкового столу, поділились на порталі "1 хвилина". Попри свою елегантність, ця страва готується неймовірно швидко та просто, з доступних інгредієнтів.

Інгредієнти:

400 г кабачків

50 г борошна

2 ст. л. олії

сіль

3 помідори

Для соусу:

10 г петрушки

3 ст. л. майонезу

дрібка чорного меленого перцю

0,1 ч. л. солі

2 зубчики часнику

Спосіб приготування:

Виберіть для цієї страви молоді кабачки середнього розміру без великого насіння. Вимийте кабачки, обсушіть їх і обріжте кінчики з обох боків. Наріжте кабачки вздовж тонкими слайсами. Якщо шкірка тонка, можете її залишити. Якщо ж товста, краще зняти, щоб рулетики було зручніше згортати. Посоліть нарізані кабачки, перемішайте і залиште на 10 хвилин, щоб виділилася зайва рідина. Виберіть для начинки середні довгасті (сливоподібні) помідори. Наріжте помідори вздовж слайсами, відповідно до кількості кабачкових пластин. Петрушку для соусу вимийте, обсушіть і подрібніть якомога дрібніше. Часник очистіть від шкірки та пропустіть через прес. У мисці з'єднайте майонез, часник, подрібнену петрушку, сіль та перець. Добре перемішайте. З кабачків злийте виділену рідину. Обваляйте кожен кабачковий слайс у борошні з обох боків. Розігрійте олію на сковороді. Обсмажте кабачкові слайси з обох боків до золотистої скоринки. Готові кабачкові напівфабрикати викладіть на паперові рушники, щоб видалити зайвий жир. На кожен кабачковий слайс викладіть по шматочку помідора. Згорніть кабачки з начинкою рулетиками.

Викладіть рулетики сторчма на тарілку. Подавайте негайно, поки вони не охололи. Також ми розповідали, як приготувати панські голубці.