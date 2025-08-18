Апетитні рулетики з кабачка стануть зіркою святкового столу: як приготувати їх особливо смачно
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Смачна та ситна гаряча закуска
Ми розповідали, як смачно посмажити кабачки. Тепер розповідаємо, як приготувати ошатну та апетитну закуску з цих овочів.
Рецептом рулетиків, що стануть зіркою вашого святкового столу, поділились на порталі "1 хвилина". Попри свою елегантність, ця страва готується неймовірно швидко та просто, з доступних інгредієнтів.
Інгредієнти:
- 400 г кабачків
- 50 г борошна
- 2 ст. л. олії
- сіль
- 3 помідори
Для соусу:
- 10 г петрушки
- 3 ст. л. майонезу
- дрібка чорного меленого перцю
- 0,1 ч. л. солі
- 2 зубчики часнику
Спосіб приготування:
- Виберіть для цієї страви молоді кабачки середнього розміру без великого насіння. Вимийте кабачки, обсушіть їх і обріжте кінчики з обох боків.
- Наріжте кабачки вздовж тонкими слайсами. Якщо шкірка тонка, можете її залишити. Якщо ж товста, краще зняти, щоб рулетики було зручніше згортати.
- Посоліть нарізані кабачки, перемішайте і залиште на 10 хвилин, щоб виділилася зайва рідина. Виберіть для начинки середні довгасті (сливоподібні) помідори. Наріжте помідори вздовж слайсами, відповідно до кількості кабачкових пластин.
- Петрушку для соусу вимийте, обсушіть і подрібніть якомога дрібніше. Часник очистіть від шкірки та пропустіть через прес. У мисці з'єднайте майонез, часник, подрібнену петрушку, сіль та перець. Добре перемішайте.
- З кабачків злийте виділену рідину. Обваляйте кожен кабачковий слайс у борошні з обох боків.
- Розігрійте олію на сковороді. Обсмажте кабачкові слайси з обох боків до золотистої скоринки.
- Готові кабачкові напівфабрикати викладіть на паперові рушники, щоб видалити зайвий жир. На кожен кабачковий слайс викладіть по шматочку помідора. Згорніть кабачки з начинкою рулетиками.
Викладіть рулетики сторчма на тарілку. Подавайте негайно, поки вони не охололи. Також ми розповідали, як приготувати панські голубці.