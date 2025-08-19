Домашняя галета с голубикой: рецепт выпечки, не требующей кулинарных навыков (видео)
Результат вас точно поразит
Галеты — это ароматные открытые пироги, которые готовят из хрустящего теста и начиняют самыми разными ингредиентами: от сладких ягод до соленых овощей. Особую популярность пользуются галеты с яблоками — классика французской выпечки.
Но сегодня мы предлагаем не менее аппетитный и яркий вариант – галету с голубиной. Она имеет нежную, сочную начинку, легкую кислинку и хрустящее тесто со сметаной. Идеально подходит к чаю или кофе, а главное готовится просто и быстро. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице " nelly.cooking ".
Как приготовить галету с голубикой
Ингредиенты (на форму 22-24 см):
- мука – 230 г;
- холодное масло – 100 г;
- сахар – 30 г;
- ванильный сахар – 10 г;
- соль – щепотка;
- разрыхлитель – 1 ч.л.;
- сметана – 80 г;
- желток – 1 шт.;
Начинка:
- голубика – 300–400 г;
- кукурузный крахмал – 1 ст.л.;
- сахар – 2 ст.л.;
- ванильный сахар – немного;
Для смазки:
- желток – 1 шт.;
- миндальные хлопья – по желанию.
Способ приготовления:
- Просеять муку в миску и перетереть с холодным маслом до состояния крошки.
- Добавить разрыхлитель, сахар, ванильный сахар и соль, перемешать.
- Вмешать сметану и желток, быстро замесить тесто.
- Раскатать тесто на пергаменте до толщины около 3 мм, посыпать крахмалом и сахаром.
- Выложить в центр голубику, оставив по краям 4-5 см, завернуть края в центр.
- Смазать края желтком, посыпать миндалем и выпекать при 180°C 30–35 минут до румяности.