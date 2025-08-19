Укр

Домашняя галета с голубикой: рецепт выпечки, не требующей кулинарных навыков (видео)

Мария Швец
Ароматный пирог с хрустящей корочкой и сочной начинкой
Ароматный пирог с хрустящей корочкой и сочной начинкой.

Результат вас точно поразит

Галеты — это ароматные открытые пироги, которые готовят из хрустящего теста и начиняют самыми разными ингредиентами: от сладких ягод до соленых овощей. Особую популярность пользуются галеты с яблоками — классика французской выпечки.

Но сегодня мы предлагаем не менее аппетитный и яркий вариант – галету с голубиной. Она имеет нежную, сочную начинку, легкую кислинку и хрустящее тесто со сметаной. Идеально подходит к чаю или кофе, а главное готовится просто и быстро. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице " nelly.cooking ".

Как приготовить галету с голубикой

Ингредиенты (на форму 22-24 см):

  • мука – 230 г;
  • холодное масло – 100 г;
  • сахар – 30 г;
  • ванильный сахар – 10 г;
  • соль – щепотка;
  • разрыхлитель – 1 ч.л.;
  • сметана – 80 г;
  • желток – 1 шт.;

Начинка:

  • голубика – 300–400 г;
  • кукурузный крахмал – 1 ст.л.;
  • сахар – 2 ст.л.;
  • ванильный сахар – немного;

Для смазки:

  • желток – 1 шт.;
  • миндальные хлопья – по желанию.

Способ приготовления:

  1. Просеять муку в миску и перетереть с холодным маслом до состояния крошки.
  2. Добавить разрыхлитель, сахар, ванильный сахар и соль, перемешать.
  3. Вмешать сметану и желток, быстро замесить тесто.
  4. Раскатать тесто на пергаменте до толщины около 3 мм, посыпать крахмалом и сахаром.
  5. Выложить в центр голубику, оставив по краям 4-5 см, завернуть края в центр.
  6. Смазать края желтком, посыпать миндалем и выпекать при 180°C 30–35 минут до румяности.
