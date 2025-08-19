Домашняя галета с голубикой: рецепт выпечки, не требующей кулинарных навыков (видео)

Результат вас точно поразит

Галеты — это ароматные открытые пироги, которые готовят из хрустящего теста и начиняют самыми разными ингредиентами: от сладких ягод до соленых овощей. Особую популярность пользуются галеты с яблоками — классика французской выпечки.

Но сегодня мы предлагаем не менее аппетитный и яркий вариант – галету с голубиной. Она имеет нежную, сочную начинку, легкую кислинку и хрустящее тесто со сметаной. Идеально подходит к чаю или кофе, а главное готовится просто и быстро. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице " nelly.cooking ".

Как приготовить галету с голубикой

Ингредиенты (на форму 22-24 см):

мука – 230 г;

холодное масло – 100 г;

сахар – 30 г;

ванильный сахар – 10 г;

соль – щепотка;

разрыхлитель – 1 ч.л.;

сметана – 80 г;

желток – 1 шт.;

Начинка:

голубика – 300–400 г;

кукурузный крахмал – 1 ст.л.;

сахар – 2 ст.л.;

ванильный сахар – немного;

Для смазки:

желток – 1 шт.;

миндальные хлопья – по желанию.

Способ приготовления: