Домашня галета з лохиною: рецепт випічки, яка не потребує кулінарних навичок (відео)

Домашня галета з лохиною: рецепт випічки, яка не потребує кулінарних навичок

Марія Швець
Ароматний пиріг з хрусткою скоринкою та соковитою начинкою
Ароматний пиріг з хрусткою скоринкою та соковитою начинкою

Результат вас точно вразить

Галети — це ароматні відкриті пироги, які готують із хрусткого тіста й начиняють найрізноманітнішими інгредієнтами: від солодких ягід до солоних овочів. Особливу популярність мають галети з яблуками — класика французької випічки.

Але сьогодні ми пропонуємо не менш апетитний і яскравий варіант — галету з лохиною. Вона має ніжну, соковиту начинку, легку кислинку та хрустке тісто зі сметаною. Ідеально підходить до чаю або кави, а головне — готується просто та швидко. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "nelly.cooking".

Як приготувати галету з лохиною

Інгредієнти (на форму 22–24 см):

  • борошно – 230 г;
  • холодне масло – 100 г;
  • цукор – 30 г;
  • ванільний цукор – 10 г;
  • сіль – дрібка;
  • розпушувач – 1 ч.л.;
  • сметана – 80 г;
  • жовток – 1 шт.;

Начинка:

  • лохина – 300–400 г;
  • кукурудзяний крохмаль – 1 ст.л.;
  • цукор – 2 ст.л.;
  • ванільний цукор – трішки;

Для змащування:

  • жовток – 1 шт.;
  • мигдалеві пластівці – за бажанням.

Спосіб приготування:

  1. Просіяти борошно в миску та перетерти з холодним маслом до стану крихти.
  2. Додати розпушувач, цукор, ванільний цукор і сіль, перемішати.
  3. Вмішати сметану та жовток, швидко замісити тісто.
  4. Розкачати тісто на пергаменті до товщини близько 3 мм, посипати крохмалем і цукром.
  5. Викласти в центр лохину, залишивши по краях 4–5 см, загорнути краї до центру.
  6. Змастити краї жовтком, посипати мигдалем і випікати при 180°C 30–35 хвилин до рум’яності.
