Домашня галета з лохиною: рецепт випічки, яка не потребує кулінарних навичок (відео)

Результат вас точно вразить

Галети — це ароматні відкриті пироги, які готують із хрусткого тіста й начиняють найрізноманітнішими інгредієнтами: від солодких ягід до солоних овочів. Особливу популярність мають галети з яблуками — класика французької випічки.

Але сьогодні ми пропонуємо не менш апетитний і яскравий варіант — галету з лохиною. Вона має ніжну, соковиту начинку, легку кислинку та хрустке тісто зі сметаною. Ідеально підходить до чаю або кави, а головне — готується просто та швидко. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "nelly.cooking".

Як приготувати галету з лохиною

Інгредієнти (на форму 22–24 см):

борошно – 230 г;

холодне масло – 100 г;

цукор – 30 г;

ванільний цукор – 10 г;

сіль – дрібка;

розпушувач – 1 ч.л.;

сметана – 80 г;

жовток – 1 шт.;

Начинка:

лохина – 300–400 г;

кукурудзяний крохмаль – 1 ст.л.;

цукор – 2 ст.л.;

ванільний цукор – трішки;

Для змащування:

жовток – 1 шт.;

мигдалеві пластівці – за бажанням.

Спосіб приготування: