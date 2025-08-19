Домашня галета з лохиною: рецепт випічки, яка не потребує кулінарних навичок (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Результат вас точно вразить
Галети — це ароматні відкриті пироги, які готують із хрусткого тіста й начиняють найрізноманітнішими інгредієнтами: від солодких ягід до солоних овочів. Особливу популярність мають галети з яблуками — класика французької випічки.
Але сьогодні ми пропонуємо не менш апетитний і яскравий варіант — галету з лохиною. Вона має ніжну, соковиту начинку, легку кислинку та хрустке тісто зі сметаною. Ідеально підходить до чаю або кави, а головне — готується просто та швидко. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "nelly.cooking".
Як приготувати галету з лохиною
Інгредієнти (на форму 22–24 см):
- борошно – 230 г;
- холодне масло – 100 г;
- цукор – 30 г;
- ванільний цукор – 10 г;
- сіль – дрібка;
- розпушувач – 1 ч.л.;
- сметана – 80 г;
- жовток – 1 шт.;
Начинка:
- лохина – 300–400 г;
- кукурудзяний крохмаль – 1 ст.л.;
- цукор – 2 ст.л.;
- ванільний цукор – трішки;
Для змащування:
- жовток – 1 шт.;
- мигдалеві пластівці – за бажанням.
Спосіб приготування:
- Просіяти борошно в миску та перетерти з холодним маслом до стану крихти.
- Додати розпушувач, цукор, ванільний цукор і сіль, перемішати.
- Вмішати сметану та жовток, швидко замісити тісто.
- Розкачати тісто на пергаменті до товщини близько 3 мм, посипати крохмалем і цукром.
- Викласти в центр лохину, залишивши по краях 4–5 см, загорнути краї до центру.
- Змастити краї жовтком, посипати мигдалем і випікати при 180°C 30–35 хвилин до рум’яності.