Сметана и лисички превратят обычный картофель в кулинарный шедевр: рецепт нежного блюда за 20 минут

Картофель с лисичками в сметанном соусе готовится просто, а получается очень вкусным

Лисички — одни из самых вкусных грибов. Они имеют несравненный вкус и аромат и прекрасно сочетаются с картофелем. А если добавить еще сметану и свежую зелень, получится нежное и питательное блюдо для обеда или ужина.

Рецептом картофеля в сливочном соусе с лисичками на своей странице в Instagram поделилась кулинарная блогерша yanni.cooking.

Ингредиенты (на 4 порции)

лисички свежие — 400 г

картофель — 600 г

лук — 1 большой

сметана (20%) — 200 г

чеснок — 2 зубчика

свежая петрушка — пучок

соль — по вкусу

масло растительное или сливочное — 2 ст. л.

Как приготовить картофель с лисичками