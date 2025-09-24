Сметана и лисички превратят обычный картофель в кулинарный шедевр: рецепт нежного блюда за 20 минут
-
-
Картофель с лисичками в сметанном соусе готовится просто, а получается очень вкусным
Лисички — одни из самых вкусных грибов. Они имеют несравненный вкус и аромат и прекрасно сочетаются с картофелем. А если добавить еще сметану и свежую зелень, получится нежное и питательное блюдо для обеда или ужина.
Рецептом картофеля в сливочном соусе с лисичками на своей странице в Instagram поделилась кулинарная блогерша yanni.cooking.
Ингредиенты (на 4 порции)
- лисички свежие — 400 г
- картофель — 600 г
- лук — 1 большой
- сметана (20%) — 200 г
- чеснок — 2 зубчика
- свежая петрушка — пучок
- соль — по вкусу
- масло растительное или сливочное — 2 ст. л.
Как приготовить картофель с лисичками
- Картофель нарезаем кубиками и отвариваем до готовности. Важно не переварить — кусочки должны держать форму.
- Лук режем полукольцами и обжариваем до золотистого цвета.
- Лисички добавляем к луку и жарим примерно 10 минут, пока исчезнет лишняя жидкость.
- Добавляем сметану, измельченный чеснок и свежую петрушку. Перемешиваем, солим по вкусу и держим на огне еще 2–3 минуты, чтобы все ароматы соединились.
- Отваренный картофель заливаем горячим грибно-сметанным соусом.