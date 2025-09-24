Укр

Сметана и лисички превратят обычный картофель в кулинарный шедевр: рецепт нежного блюда за 20 минут

Наталья Граковская
Картофель с лисичками в сливочном соусе
Картофель с лисичками в сливочном соусе. Фото Коллаж "Телеграф"

Картофель с лисичками в сметанном соусе готовится просто, а получается очень вкусным

Лисички — одни из самых вкусных грибов. Они имеют несравненный вкус и аромат и прекрасно сочетаются с картофелем. А если добавить еще сметану и свежую зелень, получится нежное и питательное блюдо для обеда или ужина.

Рецептом картофеля в сливочном соусе с лисичками на своей странице в Instagram поделилась кулинарная блогерша yanni.cooking.

Ингредиенты (на 4 порции)

  • лисички свежие — 400 г
  • картофель — 600 г
  • лук — 1 большой
  • сметана (20%) — 200 г
  • чеснок — 2 зубчика
  • свежая петрушка — пучок
  • соль — по вкусу
  • масло растительное или сливочное — 2 ст. л.

Как приготовить картофель с лисичками

  1. Картофель нарезаем кубиками и отвариваем до готовности. Важно не переварить — кусочки должны держать форму.
  2. Лук режем полукольцами и обжариваем до золотистого цвета.
  3. Лисички добавляем к луку и жарим примерно 10 минут, пока исчезнет лишняя жидкость.
  4. Добавляем сметану, измельченный чеснок и свежую петрушку. Перемешиваем, солим по вкусу и держим на огне еще 2–3 минуты, чтобы все ароматы соединились.
  5. Отваренный картофель заливаем горячим грибно-сметанным соусом.
