Сметана та лисички перетворять звичайну картоплю на кулінарний шедевр: рецепт ніжної страви за 20 хвилин

Картопля з лисичками у сметанному соусі готується просто, а виходить дуже смачною

Лисички — одні з найсмачніших грибів. Вони мають незрівнянний смак і аромат і чудово поєднуються з картоплею. А якщо додати ще сметану і свіжу зелень, вийде ніжна і поживна страва для обіду чи вечері.

Рецептом картоплі у вершковому соусі з лисичками на своїй сторінці в Instagram поділилася кулінарна блогерка yanni.cooking.

Інгредієнти (на 4 порції)

лисички свіжі — 400 г

картопля — 600 г

цибуля — 1 велика

сметана (20%) — 200 г

часник — 2 зубчики

свіжа петрушка — пучок

сіль — на смак

олія або вершкове масло — 2 ст. л.

Як приготувати картоплю з лисичками