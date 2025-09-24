Рус

Сметана та лисички перетворять звичайну картоплю на кулінарний шедевр: рецепт ніжної страви за 20 хвилин

Наталя Граковська
Картопля з лисичками у вершковому соусі
Картопля з лисичками у вершковому соусі. Фото Колаж "Телеграф"

Картопля з лисичками у сметанному соусі готується просто, а виходить дуже смачною

Лисички — одні з найсмачніших грибів. Вони мають незрівнянний смак і аромат і чудово поєднуються з картоплею. А якщо додати ще сметану і свіжу зелень, вийде ніжна і поживна страва для обіду чи вечері.

Рецептом картоплі у вершковому соусі з лисичками на своїй сторінці в Instagram поділилася кулінарна блогерка yanni.cooking.

Інгредієнти (на 4 порції)

  • лисички свіжі — 400 г
  • картопля — 600 г
  • цибуля — 1 велика
  • сметана (20%) — 200 г
  • часник — 2 зубчики
  • свіжа петрушка — пучок
  • сіль — на смак
  • олія або вершкове масло — 2 ст. л.

Як приготувати картоплю з лисичками

  1. Картоплю нарізаємо кубиками та відварюємо до готовності. Важливо не переварити — шматочки мають тримати форму.
  2. Цибулю ріжемо напівкільцями та обсмажуємо до золотистого кольору.
  3. Лисички додаємо до цибулі та смажимо приблизно 10 хвилин, поки зникне зайва рідина.
  4. Додаємо сметану, подрібнений часник і свіжу петрушку. Перемішуємо, солимо на смак і тримаємо на вогні ще 2–3 хвилини, щоб усі аромати поєдналися.
  5. Відварену картоплю заливаємо гарячим грибно-сметанним соусом.
