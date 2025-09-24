Сметана та лисички перетворять звичайну картоплю на кулінарний шедевр: рецепт ніжної страви за 20 хвилин
Картопля з лисичками у сметанному соусі готується просто, а виходить дуже смачною
Лисички — одні з найсмачніших грибів. Вони мають незрівнянний смак і аромат і чудово поєднуються з картоплею. А якщо додати ще сметану і свіжу зелень, вийде ніжна і поживна страва для обіду чи вечері.
Рецептом картоплі у вершковому соусі з лисичками на своїй сторінці в Instagram поділилася кулінарна блогерка yanni.cooking.
Інгредієнти (на 4 порції)
- лисички свіжі — 400 г
- картопля — 600 г
- цибуля — 1 велика
- сметана (20%) — 200 г
- часник — 2 зубчики
- свіжа петрушка — пучок
- сіль — на смак
- олія або вершкове масло — 2 ст. л.
Як приготувати картоплю з лисичками
- Картоплю нарізаємо кубиками та відварюємо до готовності. Важливо не переварити — шматочки мають тримати форму.
- Цибулю ріжемо напівкільцями та обсмажуємо до золотистого кольору.
- Лисички додаємо до цибулі та смажимо приблизно 10 хвилин, поки зникне зайва рідина.
- Додаємо сметану, подрібнений часник і свіжу петрушку. Перемішуємо, солимо на смак і тримаємо на вогні ще 2–3 хвилини, щоб усі аромати поєдналися.
- Відварену картоплю заливаємо гарячим грибно-сметанним соусом.