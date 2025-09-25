Нежный тыквенный суп: рецепт горячего блюда на осень

Как приготовить тыквенный суп из запеченных овощей

Тыквенный суп — это классика осенней кухни. Но приготовить его можно разными способами. Один из самых вкусных способов — запечь овощи в духовке перед тем, как сделать из них пюре. Благодаря этому суп будет иметь насыщенный вкус и аромат.

Рецептом в Instagram поделилась кулинарная блогерша polli_cooking.

Ингредиенты

половина тыквы

половина перца

1 помидор

1 луковица

1 морковь

чеснок

прованские травы, соль

100 мл воды

масло

200 мл сливок

Как приготовить суп из тыквы