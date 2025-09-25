Нежный тыквенный суп: рецепт горячего блюда на осень
Читати українською
Как приготовить тыквенный суп из запеченных овощей
Тыквенный суп — это классика осенней кухни. Но приготовить его можно разными способами. Один из самых вкусных способов — запечь овощи в духовке перед тем, как сделать из них пюре. Благодаря этому суп будет иметь насыщенный вкус и аромат.
Рецептом в Instagram поделилась кулинарная блогерша polli_cooking.
Ингредиенты
- половина тыквы
- половина перца
- 1 помидор
- 1 луковица
- 1 морковь
- чеснок
- прованские травы, соль
- 100 мл воды
- масло
- 200 мл сливок
Как приготовить суп из тыквы
- Тыкву очищаем от кожуры и нарезаем на кусочки.
- Из перца удаляем семена.
- Помидор разрезаем пополам.
- Морковь и лук нарезаем крупными кусочками.
- Все овощи отправляем в форму для запекания, добавляем специи, поливаем растительным маслом и отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 35-40 минут.
- Запеченные овощи перекладываем в кастрюлю, добавляем сливки и перебиваем блендером до однородности. При необходимости добавляем воду и снова перебиваем блендером.