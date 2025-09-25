Укр

Нежный тыквенный суп: рецепт горячего блюда на осень

Наталья Граковская
Суп-пюре из тыквы
Как приготовить тыквенный суп из запеченных овощей

Тыквенный суп — это классика осенней кухни. Но приготовить его можно разными способами. Один из самых вкусных способов — запечь овощи в духовке перед тем, как сделать из них пюре. Благодаря этому суп будет иметь насыщенный вкус и аромат.

Ингредиенты

  • половина тыквы
  • половина перца
  • 1 помидор
  • 1 луковица
  • 1 морковь
  • чеснок
  • прованские травы, соль
  • 100 мл воды
  • масло
  • 200 мл сливок

Как приготовить суп из тыквы

  1. Тыкву очищаем от кожуры и нарезаем на кусочки.
  2. Из перца удаляем семена.
  3. Помидор разрезаем пополам.
  4. Морковь и лук нарезаем крупными кусочками.
  5. Все овощи отправляем в форму для запекания, добавляем специи, поливаем растительным маслом и отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 35-40 минут.
  6. Запеченные овощи перекладываем в кастрюлю, добавляем сливки и перебиваем блендером до однородности. При необходимости добавляем воду и снова перебиваем блендером.
