Ніжний гарбузовий суп: рецепт гарячої страви на осінь

Як приготувати гарбузовий суп із запечених овочів

Гарбузовий суп — це класика осінньої кухні. Але приготувати його можна різними способами. Один із найсмачніших способів — запекти овочі в духовці перед тим, як зробити з них пюре. Завдяки цьому суп матиме насичений смак та аромат.

Рецептом в Instagram поділилася кулінарна блогерка polli_cooking.

Інгредієнти

половина гарбуза

половина перцю

1 помідор

1 цибулина

1 морква

часник

прованські трави, сіль

100 мл води

олія

200 мл вершків

Як приготувати суп з гарбуза