Ніжний гарбузовий суп: рецепт гарячої страви на осінь
Як приготувати гарбузовий суп із запечених овочів
Гарбузовий суп — це класика осінньої кухні. Але приготувати його можна різними способами. Один із найсмачніших способів — запекти овочі в духовці перед тим, як зробити з них пюре. Завдяки цьому суп матиме насичений смак та аромат.
Рецептом в Instagram поділилася кулінарна блогерка polli_cooking.
Інгредієнти
- половина гарбуза
- половина перцю
- 1 помідор
- 1 цибулина
- 1 морква
- часник
- прованські трави, сіль
- 100 мл води
- олія
- 200 мл вершків
Як приготувати суп з гарбуза
- Гарбуз очищаємо від шкірки та нарізаємо на шматочки.
- З перцю видаляємо насіння.
- Помідор розрізаємо навпіл.
- Моркву та цибулю нарізаємо великими шматочками.
- Всі овочі відправляємо в форму для запікання, додаємо спеції, поливаємо олією та відправляємо в розігріту до 200 градусів духовку на 35-40 хвилин.
- Запечені овочі перекладаємо в каструлю, додаємо вершки та перебиваємо блендером до однорідності. За необхідності додаємо воду та ще раз перебиваємо блендером.