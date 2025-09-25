Рус

Ніжний гарбузовий суп: рецепт гарячої страви на осінь

Наталя Граковська
Суп-пюре з гарбуза
Суп-пюре з гарбуза. Фото Freepik/ШІ

Як приготувати гарбузовий суп із запечених овочів

Гарбузовий суп — це класика осінньої кухні. Але приготувати його можна різними способами. Один із найсмачніших способів — запекти овочі в духовці перед тим, як зробити з них пюре. Завдяки цьому суп матиме насичений смак та аромат.

Рецептом в Instagram поділилася кулінарна блогерка polli_cooking.

Інгредієнти

  • половина гарбуза
  • половина перцю
  • 1 помідор
  • 1 цибулина
  • 1 морква
  • часник
  • прованські трави, сіль
  • 100 мл води
  • олія
  • 200 мл вершків

Як приготувати суп з гарбуза

  1. Гарбуз очищаємо від шкірки та нарізаємо на шматочки.
  2. З перцю видаляємо насіння.
  3. Помідор розрізаємо навпіл.
  4. Моркву та цибулю нарізаємо великими шматочками.
  5. Всі овочі відправляємо в форму для запікання, додаємо спеції, поливаємо олією та відправляємо в розігріту до 200 градусів духовку на 35-40 хвилин.
  6. Запечені овочі перекладаємо в каструлю, додаємо вершки та перебиваємо блендером до однорідності. За необхідності додаємо воду та ще раз перебиваємо блендером.
