Не чизкейк и не штрудель: этот итальянский яблочный пирог стал легендой (видео)
Пирог получается потрясающим
Яблоко – это сочный фрукт, который ценят универсальность в кулинарии. Из него готовят не только классические десерты и компоты, но и нежные яблочные трубочки.
Но сегодня мы предлагаем приготовить итальянский яблочный пирог, где яблоки становятся главным ингредиентом, а тесто обрамляет их вкус. Пирог получается нежным, ароматным и не слишком калорийным, идеальным для семейного чаепития. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "iren.lazun".
Как приготовить яблочный пирог
Ингредиенты:
- яблоки – 4–5 шт. (твердых сортов, большие);
- яйца – 3 шт.;
- мука – 120 г;
- сахар – 50–60 г;
- ванильный сахар – 10 г;
- масло растопленное – 25 г;
- молоко – 100 мл;
- корица – 1 ч. л;
- сок лимона – ½ шт.;
- цедра лимона – по желанию;
- соль – ¼ ч. л;
Способ приготовления:
- Очистить яблоки, порезать тонкими слайсами и полить лимонным соком.
- Взбить яйца с сахаром и ванильным сахаром, добавить молоко и растопленное масло.
- Равномерно всыпать муку с корицей, перемешать до однородности.
- Осторожно добавить яблоки в тесто порционно, чтобы каждый ломтик был покрыт.
- Выложить тесто с яблоками в форму, застеленную пергаментом и смазанную маслом, уложить яблоки слоями и полить дополнительным маслом.
- Выпекать в разогретой духовке при 180С в течение 60 минут, охладить и по желанию посыпать сахарной пудрой.