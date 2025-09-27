Укр

Не чизкейк и не штрудель: этот итальянский яблочный пирог стал легендой (видео)

Мария Швец
Яблоко – это сочный фрукт, который ценят универсальность в кулинарии. Из него готовят не только классические десерты и компоты, но и нежные яблочные трубочки.

Но сегодня мы предлагаем приготовить итальянский яблочный пирог, где яблоки становятся главным ингредиентом, а тесто обрамляет их вкус. Пирог получается нежным, ароматным и не слишком калорийным, идеальным для семейного чаепития. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "iren.lazun".

Как приготовить яблочный пирог

Ингредиенты:

  • яблоки – 4–5 шт. (твердых сортов, большие);
  • яйца – 3 шт.;
  • мука – 120 г;
  • сахар – 50–60 г;
  • ванильный сахар – 10 г;
  • масло растопленное – 25 г;
  • молоко – 100 мл;
  • корица – 1 ч. л;
  • сок лимона – ½ шт.;
  • цедра лимона – по желанию;
  • соль – ¼ ч. л;

Способ приготовления:

  1. Очистить яблоки, порезать тонкими слайсами и полить лимонным соком.
  2. Взбить яйца с сахаром и ванильным сахаром, добавить молоко и растопленное масло.
  3. Равномерно всыпать муку с корицей, перемешать до однородности.
  4. Осторожно добавить яблоки в тесто порционно, чтобы каждый ломтик был покрыт.
  5. Выложить тесто с яблоками в форму, застеленную пергаментом и смазанную маслом, уложить яблоки слоями и полить дополнительным маслом.
  6. Выпекать в разогретой духовке при 180С в течение 60 минут, охладить и по желанию посыпать сахарной пудрой.
