Аромат и нежность: рецепт яблочных трубочек, влюбляющих из первого кусочка (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Непременно понравятся близким
Яблоко – один из самых любимых фруктов в мире, ведь оно сочетает в себе свежесть, аромат и пользу. Из него готовят множество лакомств – от классических пирогов до нежного яблочного варенья всего из трех ингредиентов.
Но кулинарная фантазия на этом не останавливается. Сегодня мы предлагаем вам простой и одновременно эффектный рецепт – трубочки с яблоками, которые легко приготовить дома и подать в чай или кофе. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "ira.ipelekh".
Как приготовить трубочки с яблоками
Ингредиенты:
- тесто фило – 6 листов;
- яблоки – 500 г;
- сахар – 2 ст. л.;
- корица – 1/3 ч. л.;
- сливочное масло – 100 г.
Способ приготовления:
- Почистить яблоки и порезать маленькими кубиками.
- Потушите яблоки с сахаром до мягкости в течение 5 минут.
- Растопить сливочное масло.
- Смазать лист тесто фило сливочным маслом.
- Выложить немного начинки, завернуть трубочкой, окутывая края.
- Выпекать в разогретой до 180°С духовке 15-20 минут.