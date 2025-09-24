Укр

Аромат и нежность: рецепт яблочных трубочек, влюбляющих из первого кусочка (видео)

Мария Швец
Яблоко – один из самых любимых фруктов в мире, ведь оно сочетает в себе свежесть, аромат и пользу. Из него готовят множество лакомств – от классических пирогов до нежного яблочного варенья всего из трех ингредиентов.

Но кулинарная фантазия на этом не останавливается. Сегодня мы предлагаем вам простой и одновременно эффектный рецепт – трубочки с яблоками, которые легко приготовить дома и подать в чай или кофе. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "ira.ipelekh".

Как приготовить трубочки с яблоками

Ингредиенты:

  • тесто фило – 6 листов;
  • яблоки – 500 г;
  • сахар – 2 ст. л.;
  • корица – 1/3 ч. л.;
  • сливочное масло – 100 г.

Способ приготовления:

  1. Почистить яблоки и порезать маленькими кубиками.
  2. Потушите яблоки с сахаром до мягкости в течение 5 минут.
  3. Растопить сливочное масло.
  4. Смазать лист тесто фило сливочным маслом.
  5. Выложить немного начинки, завернуть трубочкой, окутывая края.
  6. Выпекать в разогретой до 180°С духовке 15-20 минут.
