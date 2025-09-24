Аромат и нежность: рецепт яблочных трубочек, влюбляющих из первого кусочка (видео)

Непременно понравятся близким

Яблоко – один из самых любимых фруктов в мире, ведь оно сочетает в себе свежесть, аромат и пользу. Из него готовят множество лакомств – от классических пирогов до нежного яблочного варенья всего из трех ингредиентов.

Но кулинарная фантазия на этом не останавливается. Сегодня мы предлагаем вам простой и одновременно эффектный рецепт – трубочки с яблоками, которые легко приготовить дома и подать в чай или кофе. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "ira.ipelekh".

Как приготовить трубочки с яблоками

Ингредиенты:

тесто фило – 6 листов;

яблоки – 500 г;

сахар – 2 ст. л.;

корица – 1/3 ч. л.;

сливочное масло – 100 г.

Способ приготовления: