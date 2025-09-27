Не чізкейк і не штрудель: цей італійський яблучний пиріг став легендою (відео)

Пиріг виходить приголомшливим

Яблуко – це соковитий фрукт, який цінують за універсальність у кулінарії. З нього готують не лише класичні десерти та компоти, а й ніжні яблучні трубочки.

Але сьогодні ми пропонуємо приготувати італійський яблучний пиріг, де яблука стають головним інгредієнтом, а тісто лише обрамляє їхній смак. Пиріг виходить ніжним, ароматним і не надто калорійним, ідеальним для сімейного чаювання. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "iren.lazun".

Як приготувати яблучний пиріг

Інгредієнти:

яблука – 4–5 шт. (твердих сортів, великі);

яйця – 3 шт.;

борошно – 120 г;

цукор – 50–60 г;

ванільний цукор – 10 г;

масло розтоплене – 25 г;

молоко – 100 мл;

кориця – 1 ч. л;

сік лимона – ½ шт.;

цедра лимона – за бажанням;

сіль – ¼ ч. л;

Спосіб приготування: