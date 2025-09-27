Рус

Не чізкейк і не штрудель: цей італійський яблучний пиріг став легендою (відео)

Марія Швець
Ніжний, ароматний, дуже смачний
Ніжний, ароматний, дуже смачний

Пиріг виходить приголомшливим

Яблуко – це соковитий фрукт, який цінують за універсальність у кулінарії. З нього готують не лише класичні десерти та компоти, а й ніжні яблучні трубочки.

Але сьогодні ми пропонуємо приготувати італійський яблучний пиріг, де яблука стають головним інгредієнтом, а тісто лише обрамляє їхній смак. Пиріг виходить ніжним, ароматним і не надто калорійним, ідеальним для сімейного чаювання. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "iren.lazun".

Як приготувати яблучний пиріг

Інгредієнти:

  • яблука – 4–5 шт. (твердих сортів, великі);
  • яйця – 3 шт.;
  • борошно – 120 г;
  • цукор – 50–60 г;
  • ванільний цукор – 10 г;
  • масло розтоплене – 25 г;
  • молоко – 100 мл;
  • кориця – 1 ч. л;
  • сік лимона – ½ шт.;
  • цедра лимона – за бажанням;
  • сіль – ¼ ч. л;

Спосіб приготування:

  1. Очистити яблука, нарізати тонкими слайсами та полити лимонним соком.
  2. Збити яйця з цукром і ванільним цукром, додати молоко та розтоплене масло.
  3. Поступово всипати борошно з корицею, перемішати до однорідності.
  4. Обережно додати яблука в тісто порційно, щоб кожна скибочка була вкритою.
  5. Викласти тісто з яблуками у форму, застелену пергаментом і змащену маслом, укласти яблука шарами та полити додатковим маслом.
  6. Випікати в розігрітій духовці при 180 °С протягом 60 хвилин, остудити та за бажанням посипати цукровою пудрою.
