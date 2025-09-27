Не чізкейк і не штрудель: цей італійський яблучний пиріг став легендою (відео)
-
-
Читать на русском
Пиріг виходить приголомшливим
Яблуко – це соковитий фрукт, який цінують за універсальність у кулінарії. З нього готують не лише класичні десерти та компоти, а й ніжні яблучні трубочки.
Але сьогодні ми пропонуємо приготувати італійський яблучний пиріг, де яблука стають головним інгредієнтом, а тісто лише обрамляє їхній смак. Пиріг виходить ніжним, ароматним і не надто калорійним, ідеальним для сімейного чаювання. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "iren.lazun".
Як приготувати яблучний пиріг
Інгредієнти:
- яблука – 4–5 шт. (твердих сортів, великі);
- яйця – 3 шт.;
- борошно – 120 г;
- цукор – 50–60 г;
- ванільний цукор – 10 г;
- масло розтоплене – 25 г;
- молоко – 100 мл;
- кориця – 1 ч. л;
- сік лимона – ½ шт.;
- цедра лимона – за бажанням;
- сіль – ¼ ч. л;
Спосіб приготування:
- Очистити яблука, нарізати тонкими слайсами та полити лимонним соком.
- Збити яйця з цукром і ванільним цукром, додати молоко та розтоплене масло.
- Поступово всипати борошно з корицею, перемішати до однорідності.
- Обережно додати яблука в тісто порційно, щоб кожна скибочка була вкритою.
- Викласти тісто з яблуками у форму, застелену пергаментом і змащену маслом, укласти яблука шарами та полити додатковим маслом.
- Випікати в розігрітій духовці при 180 °С протягом 60 хвилин, остудити та за бажанням посипати цукровою пудрою.