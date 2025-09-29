Недорого и очень вкусно: рецепт грузинского салата из свеклы и орехов
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Вкусная и простая в приготовлении закуска из свеклы
Салат из свеклы с орехами — простой вариант оригинальной закуски. Благодаря чесноку, кинзе и специям он приобретает насыщенный вкус и может стать дополнением к повседневным блюдам, таким как картофель, рис, гречка и другим. Также этот салат из свеклы по-грузински можно подавать на праздничный стол.
Рецептом блюда поделились на кулинарном YouTube-канале AlinaFooDee.
Ингредиенты
- Свекла — 400 г (вареная или запеченная)
- Лук — 0,5 шт.
- Грецкие орехи — 40 г
- Хмели-сунели — 0,5 ч.л.
- Яблочный уксус или лимонный сок — 1 ст.л.
- Растительное масло — 1-2 ст.л.
- Чеснок — 2 зубчика
- Соль — щепотка
- Сахар — щепотка
- Кинза — небольшой пучок
Как приготовить салат из свеклы
- Лук нарезаем кубиками, мелко нарезаем орехи.
- К измельченному луку и орехам добавляем хмели-сунели, яблочный уксус, растительное масло и мелко нарезанный чеснок. Перемешиваем.
- Свеклу нарезаем кубиками или соломкой.
- Мелко нарезаем кинзу.
- Смешиваем все ингредиенты и даем салату постоять 5 минут.