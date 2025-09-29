Укр

Недорого и очень вкусно: рецепт грузинского салата из свеклы и орехов

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Салат из свеклы по-грузински
Салат из свеклы по-грузински. Фото noviydoctor.com

Вкусная и простая в приготовлении закуска из свеклы

Салат из свеклы с орехами — простой вариант оригинальной закуски. Благодаря чесноку, кинзе и специям он приобретает насыщенный вкус и может стать дополнением к повседневным блюдам, таким как картофель, рис, гречка и другим. Также этот салат из свеклы по-грузински можно подавать на праздничный стол.

Рецептом блюда поделились на кулинарном YouTube-канале AlinaFooDee.

Ингредиенты

  • Свекла — 400 г (вареная или запеченная)
  • Лук — 0,5 шт.
  • Грецкие орехи — 40 г
  • Хмели-сунели — 0,5 ч.л.
  • Яблочный уксус или лимонный сок — 1 ст.л.
  • Растительное масло — 1-2 ст.л.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Соль — щепотка
  • Сахар — щепотка
  • Кинза — небольшой пучок

Как приготовить салат из свеклы

  1. Лук нарезаем кубиками, мелко нарезаем орехи.
  2. К измельченному луку и орехам добавляем хмели-сунели, яблочный уксус, растительное масло и мелко нарезанный чеснок. Перемешиваем.
  3. Свеклу нарезаем кубиками или соломкой.
  4. Мелко нарезаем кинзу.
  5. Смешиваем все ингредиенты и даем салату постоять 5 минут.
Теги:
#Свекла #Рецепты #Закуска #Салаты