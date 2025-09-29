Рус

Недорого та дуже смачно: рецепт грузинського салату з буряка та горіхів

Салат з буряка по-грузинськи
Салат з буряка по-грузинськи. Фото noviydoctor.com

Смачна та проста у приготуванні закуска з буряка

Салат зі буряка з горіхами – простий варіант оригінальної закуски. Завдяки часнику, кінзі та спеціям він набуває насиченого смаку і може стати доповненням до повсякденних страв, таких як картопля, рис, гречка та інші. Також цей салат з буряка по-грузинськи можна подавати на святковий стіл.

Рецептом блюда поділилися на кулінарному YouTube-каналі AlinaFooDee.

Інгредієнти

  • Буряк — 400 г (варений або запечений)
  • Цибуля — 0,5 шт.
  • Волоські горіхи — 40 г
  • Хмелі-сунелі – 0,5 ч.л.
  • Яблучний оцет або лимонний сік – 1 ст.л.
  • Рослинна олія — 1-2 ст.л.
  • Часник — 2 зубчики
  • Сіль — дрібка
  • Цукор — дрібка
  • Кінза — невеликий пучок

Як приготувати салат з буряка

  1. Цибулю нарізаємо кубиками, дрібно нарізаємо горіхи.
  2. До подрібненої цибулі та горіхів додаємо хмелі-сунелі, яблучний оцет, рослинну олію та дрібно нарізаний часник. Перемішуємо.
  3. Буряк нарізаємо кубиками або соломкою.
  4. Дрібно нарізаємо кінзу.
  5. Змішуємо всі інгредієнти та даємо салату постояти 5 хвилин.
