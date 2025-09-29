Недорого та дуже смачно: рецепт грузинського салату з буряка та горіхів

Смачна та проста у приготуванні закуска з буряка

Салат зі буряка з горіхами – простий варіант оригінальної закуски. Завдяки часнику, кінзі та спеціям він набуває насиченого смаку і може стати доповненням до повсякденних страв, таких як картопля, рис, гречка та інші. Також цей салат з буряка по-грузинськи можна подавати на святковий стіл.

Рецептом блюда поділилися на кулінарному YouTube-каналі AlinaFooDee.

Інгредієнти

Буряк — 400 г (варений або запечений)

Цибуля — 0,5 шт.

Волоські горіхи — 40 г

Хмелі-сунелі – 0,5 ч.л.

Яблучний оцет або лимонний сік – 1 ст.л.

Рослинна олія — 1-2 ст.л.

Часник — 2 зубчики

Сіль — дрібка

Цукор — дрібка

Кінза — невеликий пучок

Як приготувати салат з буряка