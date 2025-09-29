Недорого та дуже смачно: рецепт грузинського салату з буряка та горіхів
-
-
Смачна та проста у приготуванні закуска з буряка
Салат зі буряка з горіхами – простий варіант оригінальної закуски. Завдяки часнику, кінзі та спеціям він набуває насиченого смаку і може стати доповненням до повсякденних страв, таких як картопля, рис, гречка та інші. Також цей салат з буряка по-грузинськи можна подавати на святковий стіл.
Рецептом блюда поділилися на кулінарному YouTube-каналі AlinaFooDee.
Інгредієнти
- Буряк — 400 г (варений або запечений)
- Цибуля — 0,5 шт.
- Волоські горіхи — 40 г
- Хмелі-сунелі – 0,5 ч.л.
- Яблучний оцет або лимонний сік – 1 ст.л.
- Рослинна олія — 1-2 ст.л.
- Часник — 2 зубчики
- Сіль — дрібка
- Цукор — дрібка
- Кінза — невеликий пучок
Як приготувати салат з буряка
- Цибулю нарізаємо кубиками, дрібно нарізаємо горіхи.
- До подрібненої цибулі та горіхів додаємо хмелі-сунелі, яблучний оцет, рослинну олію та дрібно нарізаний часник. Перемішуємо.
- Буряк нарізаємо кубиками або соломкою.
- Дрібно нарізаємо кінзу.
- Змішуємо всі інгредієнти та даємо салату постояти 5 хвилин.