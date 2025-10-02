Нежное творожно-яблочное печенье: тает во рту и готовится без лишних хлопот
Если у вас есть творог и яблоки, приготовьте это нежное печенье
Когда хочется порадовать себя и близких домашней выпечкой, но времени на сложные рецепты совсем нет, на помощь приходят простые и проверенные варианты. Именно к таким относится это творожно-яблочное печенье. Оно получается нежным, мягким и буквально тает во рту, а мелкие кусочки яблок придают ему приятную сочность и легкую кислинку.
К тому же, так можно использовать творог, который, возможно, залежался в холодильнике, и превратить его в десерт к чаю. Рецептом поделилась кулинарная блогерша diana_kulikovska в TikTok.
Ингредиенты
- Творог 400 г
- Масло сливочное 100 г
- Яйца 2 шт.
- Сахар 100 г
- Соль щепотка
- Мука 350 г
- Разрыхлитель 10 г
- Яблоки 3 шт.
- Сахар 3/4 ст. л и 15 г корицы для обваливания печенья
Этапы приготовления
- К творогу добавляем яйца, сахар, соль, растопленное сливочное масло, перемешиваем.
- Добавляем очищенные и нарезанные мелким кубиком яблоки, муку и разрыхлитель.
- Замешиваем тесто руками.
- Формируем шарики, обваливаем в корице с сахаром, расплющиваем рукой на противне.
- Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке примерно 45-50 минут.