Укр

Нежное творожно-яблочное печенье: тает во рту и готовится без лишних хлопот

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Печенье с яблоками
Печенье с яблоками. Фото Коллаж "Телеграфа"

Если у вас есть творог и яблоки, приготовьте это нежное печенье

Когда хочется порадовать себя и близких домашней выпечкой, но времени на сложные рецепты совсем нет, на помощь приходят простые и проверенные варианты. Именно к таким относится это творожно-яблочное печенье. Оно получается нежным, мягким и буквально тает во рту, а мелкие кусочки яблок придают ему приятную сочность и легкую кислинку.

К тому же, так можно использовать творог, который, возможно, залежался в холодильнике, и превратить его в десерт к чаю. Рецептом поделилась кулинарная блогерша diana_kulikovska в TikTok.

Ингредиенты

  • Творог 400 г
  • Масло сливочное 100 г
  • Яйца 2 шт.
  • Сахар 100 г
  • Соль щепотка
  • Мука 350 г
  • Разрыхлитель 10 г
  • Яблоки 3 шт.
  • Сахар 3/4 ст. л и 15 г корицы для обваливания печенья

Этапы приготовления

  1. К творогу добавляем яйца, сахар, соль, растопленное сливочное масло, перемешиваем.
  2. Добавляем очищенные и нарезанные мелким кубиком яблоки, муку и разрыхлитель.
  3. Замешиваем тесто руками.
  4. Формируем шарики, обваливаем в корице с сахаром, расплющиваем рукой на противне.
  5. Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке примерно 45-50 минут.
Теги:
#Печенье #Рецепты #Яблоки #Выпечка