Цитрусовая магия: салат, создающий настроение Нового года (видео)

На новогодний стол обычно готовят проверенные временем салаты – оливье, "Шубу", мясные и сырные нарезки.

А также все чаще выбирают необычные варианты, например салат "Радуга". Но сегодня мы предлагаем легкую, современную и вместе с тем праздничную альтернативу — салат с креветками, мандаринами и авокадо, поражающий сочетанием сочных, нежных и свежих нот. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "recipes.naumenko".

Как приготовить салат с рукколой, апельсинами и креветками

Ингредиенты:

руккола – 70 г;

мандарины – 2 шт.;

авокадо – 1 шт.;

красный лук – 1 маленький;

креветка королевская – 8 шт.;

чеснок – 2 зубчика;

сливочное масло – 20 г;

оливковое масло – 2 ст. л.;

лимонный сок – 1 ст. л.;

мед – 1 ч. л.;

горчица в зернах – 0,5 ч. л.;

соль – щепотка;

Способ приготовления: