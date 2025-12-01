Цитрусовая магия: салат, создающий настроение Нового года (видео)
На новогодний стол обычно готовят проверенные временем салаты – оливье, "Шубу", мясные и сырные нарезки.
А также все чаще выбирают необычные варианты, например салат "Радуга". Но сегодня мы предлагаем легкую, современную и вместе с тем праздничную альтернативу — салат с креветками, мандаринами и авокадо, поражающий сочетанием сочных, нежных и свежих нот. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "recipes.naumenko".
Как приготовить салат с рукколой, апельсинами и креветками
Ингредиенты:
- руккола – 70 г;
- мандарины – 2 шт.;
- авокадо – 1 шт.;
- красный лук – 1 маленький;
- креветка королевская – 8 шт.;
- чеснок – 2 зубчика;
- сливочное масло – 20 г;
- оливковое масло – 2 ст. л.;
- лимонный сок – 1 ст. л.;
- мед – 1 ч. л.;
- горчица в зернах – 0,5 ч. л.;
- соль – щепотка;
Способ приготовления:
- Очистить креветки и обжарить их на сливочном масле вместе с измельченным чесноком до золотистой корочки.
- Очистить мандарины и разобрать на дольки, авокадо нарезать ломтиками, лук тонкими полукольцами.
- Выложить рукколу на тарелку, сверху распределить мандарины, авокадо и лук.
- Добавить теплые креветки.
- Смешайте оливковое масло, лимонный сок, мед, горчицу и соль до однородности.
- Полить салат заправкой непосредственно перед подачей.