Цитрусовая магия: салат, создающий настроение Нового года (видео)

Мария Швец
Салат с рукколой, апельсинами и сыром
Салат с рукколой, апельсинами и сыром

На новогодний стол обычно готовят проверенные временем салаты – оливье, "Шубу", мясные и сырные нарезки.

А также все чаще выбирают необычные варианты, например салат "Радуга". Но сегодня мы предлагаем легкую, современную и вместе с тем праздничную альтернативу — салат с креветками, мандаринами и авокадо, поражающий сочетанием сочных, нежных и свежих нот. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "recipes.naumenko".

Как приготовить салат с рукколой, апельсинами и креветками

Ингредиенты:

  • руккола – 70 г;
  • мандарины – 2 шт.;
  • авокадо – 1 шт.;
  • красный лук – 1 маленький;
  • креветка королевская – 8 шт.;
  • чеснок – 2 зубчика;
  • сливочное масло – 20 г;
  • оливковое масло – 2 ст. л.;
  • лимонный сок – 1 ст. л.;
  • мед – 1 ч. л.;
  • горчица в зернах – 0,5 ч. л.;
  • соль – щепотка;

Способ приготовления:

  1. Очистить креветки и обжарить их на сливочном масле вместе с измельченным чесноком до золотистой корочки.
  2. Очистить мандарины и разобрать на дольки, авокадо нарезать ломтиками, лук тонкими полукольцами.
  3. Выложить рукколу на тарелку, сверху распределить мандарины, авокадо и лук.
  4. Добавить теплые креветки.
  5. Смешайте оливковое масло, лимонный сок, мед, горчицу и соль до однородности.
  6. Полить салат заправкой непосредственно перед подачей.
