Ніжне сирно-яблучне печиво: тане в роті та готується без зайвого клопоту

Якщо у вас є сир та яблука, приготуйте це ніжне печиво

Коли хочеться порадувати себе та близьких домашньою випічкою, але часу на складні рецепти зовсім немає, на допомогу приходять прості та перевірені варіанти. Саме до таких належить це сирно-яблучне печиво. Це печиво виходить ніжним, м’яким та буквально тане в роті, а дрібні шматочки яблук додають йому приємної соковитості та легкої кислинки.

До того ж так можна використати сир, що, можливо, залежався в холодильнику, і перетворити його на десерт до чаю. Рецептом поділилася кулінарна блогерка diana_kulikovska в TikTok.

Інгредієнти

Сир кисломолочний 400 г

Масло вершкове 100 г

Яйця 2 шт.

Цукор 100 г

Сіль дрібка

Борошно 350 г

Розпушувач 10 г

Яблука 3 шт.

Цукор 3/4 ст. л і 15 г кориці для обвалювання печива

Етапи приготування