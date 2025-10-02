Ніжне сирно-яблучне печиво: тане в роті та готується без зайвого клопоту
Якщо у вас є сир та яблука, приготуйте це ніжне печиво
Коли хочеться порадувати себе та близьких домашньою випічкою, але часу на складні рецепти зовсім немає, на допомогу приходять прості та перевірені варіанти. Саме до таких належить це сирно-яблучне печиво. Це печиво виходить ніжним, м’яким та буквально тане в роті, а дрібні шматочки яблук додають йому приємної соковитості та легкої кислинки.
До того ж так можна використати сир, що, можливо, залежався в холодильнику, і перетворити його на десерт до чаю. Рецептом поділилася кулінарна блогерка diana_kulikovska в TikTok.
Інгредієнти
- Сир кисломолочний 400 г
- Масло вершкове 100 г
- Яйця 2 шт.
- Цукор 100 г
- Сіль дрібка
- Борошно 350 г
- Розпушувач 10 г
- Яблука 3 шт.
- Цукор 3/4 ст. л і 15 г кориці для обвалювання печива
Етапи приготування
- До сиру додаємо яйця, цукор, сіль, розтоплене вершкове масло, перемішуємо.
- Додаємо очищені та нарізані дрібним кубиком яблука, борошно і розпушувач.
- Замішуємо тісто руками.
- Формуємо кульки, обвалюємо в кориці з цукром, розплюскуєм рукою на декові.
- Випікаємо в розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 45-50 хвилин.