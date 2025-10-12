Жареный картофель по-новому: один фрукт сделает любимое блюдо еще вкуснее

Этот простой рецепт жареного картофеля приятно удивит даже гурманов

Сочетание жареного картофеля и яблок может показаться необычным, но вместе они создают интересный вкус — немного сладкий и ароматный. Готовится блюдо быстро и не требует сложных ингредиентов. Жареній картофель с яблоками можно как гарнир или как самостоятельное угощение к обеду или ужину.

Рецептом блюда поделились на YouTube-канале "Вкусные домашние рецепты".

Ингредиенты:

Картофель 5 шт.

Яблоки 2 шт.

Чеснок 2 зубчика

Соль, перец по своему вкусу

Растительное масло для жарки

Читайте также:

Как пожарить картофель с яблоками