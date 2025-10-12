Жареный картофель по-новому: один фрукт сделает любимое блюдо еще вкуснее
Читати українською
Этот простой рецепт жареного картофеля приятно удивит даже гурманов
Сочетание жареного картофеля и яблок может показаться необычным, но вместе они создают интересный вкус — немного сладкий и ароматный. Готовится блюдо быстро и не требует сложных ингредиентов. Жареній картофель с яблоками можно как гарнир или как самостоятельное угощение к обеду или ужину.
Рецептом блюда поделились на YouTube-канале "Вкусные домашние рецепты".
Ингредиенты:
- Картофель 5 шт.
- Яблоки 2 шт.
- Чеснок 2 зубчика
- Соль, перец по своему вкусу
- Растительное масло для жарки
Как пожарить картофель с яблоками
- Картофель очистить и нарезать ломтиками или брусочками.
- На разогретую сковороду налить масло. Жарить картофель на небольшом огне, помешивая, примерно 15 минут до румяного цвета. Крышкой накрывать не нужно, чтобы картофель жарился, а не тушился.
- Пока жарится картофель, почистить яблоки от кожуры и сердцевины. Нарезать яблоки на более крупные кусочки (не мелко, чтобы не разваливались). Мелко нарезать чеснок.
- Когда картофель поджарится до румяного состояния, добавить на сковороду нарезанные яблоки и измельченный чеснок.
- Посолить и поперчить по вкусу. Перемешать. Прожаривать еще около 10 минут, пока картофель и яблоки не станут мягкими и золотистыми.
- Нарезать петрушку и посыпать ею готовый картофель, выложенный на тарелку.