Что добавить в картошку на драники, чтобы она не потемнела: три простых ингредиента

Секреты приготовления идеальных дерунов

Горячие, ароматные и сочные драники со сметаной — простое блюдо, которое украсит любой стол. Готовятся они легко, особенно если знать пару секретов. Например, не все знают, что муку в картофельное тесто лучше не добавлять. Но это не единственная хитрость, от которой зависит вкус и внешний вид картофельных оладий.

Одна из самых частых проблем при приготовлении драников — потемнение картофеля. Из-за этого вместо аппетитной золотистой корочки на сковороде могут получиться сероватые лепешки. Но этой проблемы легко избежать.

"Телеграф" рассказывает, какие простые ингредиенты добавить к картофелю, чтобы драники не потемнели. Эти продукты точно найдутся на каждой кухне.

Кисломолочные продукты

Обычная ложка сметаны или немного теплого молока творит чудеса. Они не только делают драники нежнее и вкуснее, но и предотвращают потемнение картофеля.

Лук

Обязательно добавьте к картофелю мелко натертую или измельченную луковицу. Она придаст блюду насыщенный вкус, сделает корочку румяной и хрустящей, а картофель сохранит светлый цвет.

Лимонный сок

Если добавить лимонный сок, картофель тоже не потемнеет. Не бойтесь, кислота не испортит вкус — наоборот, придаст легкую свежесть. А если лимонного сока нет, можно просто развести немного лимонной кислоты в воде — эффект будет тот же.

