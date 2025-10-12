Смажена картопля по-новому: один фрукт зробить улюблену страву ще смачнішою
-
-
Цей простий рецепт смаженої картоплі приємно здивує навіть гурманів
Поєднання смаженої картоплі та яблук може здатися незвичним, але разом вони створюють цікавий смак — трохи солодкий і ароматний. Готується страва швидко і не вимагає складних інгредієнтів. Смажену картоплю з яблуками можна подавати як гарнір або як самостійне частування до обіду чи вечері.
Рецептом страви поділилися на YouTube-каналі "Смачні домашні рецепти".
Інгредієнти:
- Картопля 5 шт.
- Яблука 2 шт.
- Часник 2 зубчики
- Сіль, перець на свій смак
- Рослинна олія для смаження
Як посмажити картоплю з яблуками
- Картоплю очистити і нарізати скибочками або брусочками.
- На розігріту сковороду налити олію. Смажити картоплю на невеликому вогні, помішуючи, приблизно 15 хвилин до рум'яного кольору. Кришкою накривати не потрібно, щоб картопля смажилася, а не тушкувалася.
- Поки смажиться картопля, почистити яблука від шкірки і серцевини. Нарізати яблука на більші шматочки (не дрібно, щоб не розвалювалися). Дрібно нарізати часник.
- Коли картопля підсмажиться до рум'яного стану, додати на сковороду нарізані яблука та подрібнений часник.
- Посолити та поперчити до смаку. Перемішати. Просмажувати ще близько 10 хвилин, доки картопля та яблука не стануть м'якими та золотавими.
- Нарізати петрушку і посипати нею готову картоплю, викладену на тарілку.