Смажена картопля по-новому: один фрукт зробить улюблену страву ще смачнішою

Цей простий рецепт смаженої картоплі приємно здивує навіть гурманів

Поєднання смаженої картоплі та яблук може здатися незвичним, але разом вони створюють цікавий смак — трохи солодкий і ароматний. Готується страва швидко і не вимагає складних інгредієнтів. Смажену картоплю з яблуками можна подавати як гарнір або як самостійне частування до обіду чи вечері.

Рецептом страви поділилися на YouTube-каналі "Смачні домашні рецепти".

Інгредієнти:

Картопля 5 шт.

Яблука 2 шт.

Часник 2 зубчики

Сіль, перець на свій смак

Рослинна олія для смаження

Як посмажити картоплю з яблуками