Смажена картопля по-новому: один фрукт зробить улюблену страву ще смачнішою

Наталя Граковська
Картопля з яблуками на сковороді
Картопля з яблуками на сковороді. Фото Відкриті джерела

Цей простий рецепт смаженої картоплі приємно здивує навіть гурманів

Поєднання смаженої картоплі та яблук може здатися незвичним, але разом вони створюють цікавий смак — трохи солодкий і ароматний. Готується страва швидко і не вимагає складних інгредієнтів. Смажену картоплю з яблуками можна подавати як гарнір або як самостійне частування до обіду чи вечері.

Рецептом страви поділилися на YouTube-каналі "Смачні домашні рецепти".

Інгредієнти:

  • Картопля 5 шт.
  • Яблука 2 шт.
  • Часник 2 зубчики
  • Сіль, перець на свій смак
  • Рослинна олія для смаження

Як посмажити картоплю з яблуками

  1. Картоплю очистити і нарізати скибочками або брусочками.
  2. На розігріту сковороду налити олію. Смажити картоплю на невеликому вогні, помішуючи, приблизно 15 хвилин до рум'яного кольору. Кришкою накривати не потрібно, щоб картопля смажилася, а не тушкувалася.
  3. Поки смажиться картопля, почистити яблука від шкірки і серцевини. Нарізати яблука на більші шматочки (не дрібно, щоб не розвалювалися). Дрібно нарізати часник.
  4. Коли картопля підсмажиться до рум'яного стану, додати на сковороду нарізані яблука та подрібнений часник.
  5. Посолити та поперчити до смаку. Перемішати. Просмажувати ще близько 10 хвилин, доки картопля та яблука не стануть м'якими та золотавими.
  6. Нарізати петрушку і посипати нею готову картоплю, викладену на тарілку.
