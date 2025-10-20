Обед на скорую руку: рецепт сытного супа с копчеными колбасками

Приготовление супа занимает считанные минуты, а результат заставит всю семью просить добавки

На приготовление питательного супа с крем-сыром и копчеными колбасками не нужно много времени, однако результат точно порадует. Блюдо получается нежным, ароматным и очень сытным. Это идеальный вариант для обеда или ужина в холодное время года, а также когда мало времени, чтобы стоять у плиты.

Суп с колбасками будет еще вкуснее, если подавать его вместе с гренками или сухариками. Рецептом блюда поделилась кулинарная блогерша diali_cooking на своей странице в Instagram.

Ингредиенты

картофель 4 шт

лук 1 шт

морковь

колбаски 300 г

соль

приправа 10 овощей

крем-сыр 2 ст.л

зелень

Этапы приготовления