Обед на скорую руку: рецепт сытного супа с копчеными колбасками

Наталья Граковская
Читати українською
Суп с крем-сыром и колбасками Новость обновлена 20 октября 2025, 16:48
Суп с крем-сыром и колбасками. Фото Дома вкуснее

Приготовление супа занимает считанные минуты, а результат заставит всю семью просить добавки

На приготовление питательного супа с крем-сыром и копчеными колбасками не нужно много времени, однако результат точно порадует. Блюдо получается нежным, ароматным и очень сытным. Это идеальный вариант для обеда или ужина в холодное время года, а также когда мало времени, чтобы стоять у плиты.

Суп с колбасками будет еще вкуснее, если подавать его вместе с гренками или сухариками. Рецептом блюда поделилась кулинарная блогерша diali_cooking на своей странице в Instagram.

Ингредиенты

  • картофель 4 шт
  • лук 1 шт
  • морковь
  • колбаски 300 г
  • соль
  • приправа 10 овощей
  • крем-сыр 2 ст.л
  • зелень

Этапы приготовления

  1. Очищенный картофель нарезать кубиками и поставить вариться.
  2. Тем временем протушить на сковородке нарезанный лук с натертой морковью. Добавить к овощам нарезанные кольцами колбаски.
  3. Когда картофель уже сварился, добавить зажарку, крем-сыр и приправу.
  4. В конце по желанию можно добавить нарезанную зелень.
