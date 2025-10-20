Обед на скорую руку: рецепт сытного супа с копчеными колбасками
Приготовление супа занимает считанные минуты, а результат заставит всю семью просить добавки
На приготовление питательного супа с крем-сыром и копчеными колбасками не нужно много времени, однако результат точно порадует. Блюдо получается нежным, ароматным и очень сытным. Это идеальный вариант для обеда или ужина в холодное время года, а также когда мало времени, чтобы стоять у плиты.
Суп с колбасками будет еще вкуснее, если подавать его вместе с гренками или сухариками. Рецептом блюда поделилась кулинарная блогерша diali_cooking на своей странице в Instagram.
Ингредиенты
- картофель 4 шт
- лук 1 шт
- морковь
- колбаски 300 г
- соль
- приправа 10 овощей
- крем-сыр 2 ст.л
- зелень
Этапы приготовления
- Очищенный картофель нарезать кубиками и поставить вариться.
- Тем временем протушить на сковородке нарезанный лук с натертой морковью. Добавить к овощам нарезанные кольцами колбаски.
- Когда картофель уже сварился, добавить зажарку, крем-сыр и приправу.
- В конце по желанию можно добавить нарезанную зелень.