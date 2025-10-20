Обід нашвидкуруч: рецепт ситного супа із копченими ковбасками
Приготування супу займає лічені хвилини, а результат змусить усю родину просити добавки
На приготування поживного супу з крем-сиром та копченими ковбасками не треба багато часу, проте результат точно порадує. Страва виходить ніжною, ароматною й дуже ситною. Це ідеальний варіант для обіду чи вечері в холодну пору року, а також коли обмаль часу, щоб стояти біля плити.
Суп з ковбасками буде ще смачнішим, якщо подавати його разом із грінками або сухариками. Рецептом страви поділилася кулінарна блогерка diali_cooking на своїй сторінці в Instagram.
Інгредієнти
- картопля 4 шт
- цибуля 1 шт
- морква
- ковбаски 300 г
- сіль
- приправа 10 овочів
- крем-сир 2 ст.л
- зелень
Етапи приготування
- Очищену картоплю нарізати кубиками й поставити варитися.
- Тим часом протушкувати на сковорідці нарізану цибулю із натертою морквою. Додати до овочів нарізані кільцями ковбаски.
- Коли картопля вже зварилась, додати засмажку, крем-сир і приправу.
- Наприкінці за бажанням можна додати нарізану зелень.