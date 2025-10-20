Обід нашвидкуруч: рецепт ситного супа із копченими ковбасками

Приготування супу займає лічені хвилини, а результат змусить усю родину просити добавки

На приготування поживного супу з крем-сиром та копченими ковбасками не треба багато часу, проте результат точно порадує. Страва виходить ніжною, ароматною й дуже ситною. Це ідеальний варіант для обіду чи вечері в холодну пору року, а також коли обмаль часу, щоб стояти біля плити.

Суп з ковбасками буде ще смачнішим, якщо подавати його разом із грінками або сухариками. Рецептом страви поділилася кулінарна блогерка diali_cooking на своїй сторінці в Instagram.

Інгредієнти

картопля 4 шт

цибуля 1 шт

морква

ковбаски 300 г

сіль

приправа 10 овочів

крем-сир 2 ст.л

зелень

Етапи приготування