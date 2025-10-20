Рус

Обід нашвидкуруч: рецепт ситного супа із копченими ковбасками

Наталя Граковська
Суп з крем-сиром та ковбасками
Суп з крем-сиром та ковбасками

Приготування супу займає лічені хвилини, а результат змусить усю родину просити добавки

На приготування поживного супу з крем-сиром та копченими ковбасками не треба багато часу, проте результат точно порадує. Страва виходить ніжною, ароматною й дуже ситною. Це ідеальний варіант для обіду чи вечері в холодну пору року, а також коли обмаль часу, щоб стояти біля плити.

Суп з ковбасками буде ще смачнішим, якщо подавати його разом із грінками або сухариками. Рецептом страви поділилася кулінарна блогерка diali_cooking на своїй сторінці в Instagram.

Інгредієнти

  • картопля 4 шт
  • цибуля 1 шт
  • морква
  • ковбаски 300 г
  • сіль
  • приправа 10 овочів
  • крем-сир 2 ст.л
  • зелень

Етапи приготування

  1. Очищену картоплю нарізати кубиками й поставити варитися.
  2. Тим часом протушкувати на сковорідці нарізану цибулю із натертою морквою. Додати до овочів нарізані кільцями ковбаски.
  3. Коли картопля вже зварилась, додати засмажку, крем-сир і приправу.
  4. Наприкінці за бажанням можна додати нарізану зелень.
