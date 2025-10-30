Аромат, сводящий с ума: горячая закуска из хлеба, сыра и вяленых томатов (видео)

Закуски – это блюда, открывающие аппетит и создающие настроение всего застолья.

Они могут быть холодными или горячими, легкими или сытными: от классических бутербродов и паштетов до изысканных салатов, таких как известный салат "Мужские слезы". Такие блюда часто готовят к праздничному столу или для дружеских встреч, ведь они всегда собирают гостей у тарелки.

Но сегодня предлагается оригинальное и невероятно ароматное блюдо – горячая закуска из хлеба, моцареллы, зелени и вяленых томатов. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "mykola_lyulko".

Как приготовить закуску из хлеба, сыра и вяленых томатов

Ингредиенты:

белый хлеб – 1 шт.;

чеснок – 30 г;

розмарин (листочки) – 10 г;

петрушка – 30 г;

масло оливковое – 80–100 г;

соль – 3 г;

оливки – 120 г;

маслины – 120 г;

вяленые томаты – 200 г;

сыр моцарелла – 300–400 г;

перец чили – 1–2 шт.

Способ приготовления:

Нарезать хлеб, не дорезая примерно 5 мм до конца, чтобы он оставался целиком. Подготовить соус из чеснока, зелени, соли и оливкового масла, перемолоть блендером до однородности. Смазать хлеб соусом, чтоб он попал во все разрезы. Нарезать оливки, маслины и вяленые томаты, распределить равномерно в разрезы. Добавить тертую моцареллу и по желанию кусочки перца чили. Завернуть хлеб в пергамент и запекать в духовке при 180 °C в течение 5–10 минут, пока сыр не расплавится, а хлеб не станет горячим внутри.

Горячая закуска получается невероятно ароматной, с тягучим сыром и хрустящей корочкой. Она идеально подходит для большой компании, праздничного стола или семейного вечера. Такой хлеб сразу подают из духовки — и он исчезает быстрее, чем успевает остыть.