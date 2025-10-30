Укр

Аромат, сводящий с ума: горячая закуска из хлеба, сыра и вяленых томатов (видео)

Мария Швец
Горячая закуска из хлеба, сыра и вяленых томатов
Горячая закуска из хлеба, сыра и вяленых томатов. Фото instagram.com

Закуски – это блюда, открывающие аппетит и создающие настроение всего застолья.

Они могут быть холодными или горячими, легкими или сытными: от классических бутербродов и паштетов до изысканных салатов, таких как известный салат "Мужские слезы". Такие блюда часто готовят к праздничному столу или для дружеских встреч, ведь они всегда собирают гостей у тарелки.

Но сегодня предлагается оригинальное и невероятно ароматное блюдо – горячая закуска из хлеба, моцареллы, зелени и вяленых томатов. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "mykola_lyulko".

Как приготовить закуску из хлеба, сыра и вяленых томатов

Ингредиенты:

  • белый хлеб – 1 шт.;
  • чеснок – 30 г;
  • розмарин (листочки) – 10 г;
  • петрушка – 30 г;
  • масло оливковое – 80–100 г;
  • соль – 3 г;
  • оливки – 120 г;
  • маслины – 120 г;
  • вяленые томаты – 200 г;
  • сыр моцарелла – 300–400 г;
  • перец чили – 1–2 шт.

Способ приготовления:

  1. Нарезать хлеб, не дорезая примерно 5 мм до конца, чтобы он оставался целиком.
  2. Подготовить соус из чеснока, зелени, соли и оливкового масла, перемолоть блендером до однородности.
  3. Смазать хлеб соусом, чтоб он попал во все разрезы.
  4. Нарезать оливки, маслины и вяленые томаты, распределить равномерно в разрезы.
  5. Добавить тертую моцареллу и по желанию кусочки перца чили.
  6. Завернуть хлеб в пергамент и запекать в духовке при 180 °C в течение 5–10 минут, пока сыр не расплавится, а хлеб не станет горячим внутри.

Горячая закуска получается невероятно ароматной, с тягучим сыром и хрустящей корочкой. Она идеально подходит для большой компании, праздничного стола или семейного вечера. Такой хлеб сразу подают из духовки — и он исчезает быстрее, чем успевает остыть.

Теги:
#Хлеб #Закуска #Готовим дома