Аромат, сводящий с ума: горячая закуска из хлеба, сыра и вяленых томатов (видео)
Закуски – это блюда, открывающие аппетит и создающие настроение всего застолья.
Они могут быть холодными или горячими, легкими или сытными: от классических бутербродов и паштетов до изысканных салатов, таких как известный салат "Мужские слезы". Такие блюда часто готовят к праздничному столу или для дружеских встреч, ведь они всегда собирают гостей у тарелки.
Но сегодня предлагается оригинальное и невероятно ароматное блюдо – горячая закуска из хлеба, моцареллы, зелени и вяленых томатов. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "mykola_lyulko".
Как приготовить закуску из хлеба, сыра и вяленых томатов
Ингредиенты:
- белый хлеб – 1 шт.;
- чеснок – 30 г;
- розмарин (листочки) – 10 г;
- петрушка – 30 г;
- масло оливковое – 80–100 г;
- соль – 3 г;
- оливки – 120 г;
- маслины – 120 г;
- вяленые томаты – 200 г;
- сыр моцарелла – 300–400 г;
- перец чили – 1–2 шт.
Способ приготовления:
- Нарезать хлеб, не дорезая примерно 5 мм до конца, чтобы он оставался целиком.
- Подготовить соус из чеснока, зелени, соли и оливкового масла, перемолоть блендером до однородности.
- Смазать хлеб соусом, чтоб он попал во все разрезы.
- Нарезать оливки, маслины и вяленые томаты, распределить равномерно в разрезы.
- Добавить тертую моцареллу и по желанию кусочки перца чили.
- Завернуть хлеб в пергамент и запекать в духовке при 180 °C в течение 5–10 минут, пока сыр не расплавится, а хлеб не станет горячим внутри.
Горячая закуска получается невероятно ароматной, с тягучим сыром и хрустящей корочкой. Она идеально подходит для большой компании, праздничного стола или семейного вечера. Такой хлеб сразу подают из духовки — и он исчезает быстрее, чем успевает остыть.