Аромат, що зводить з розуму: гаряча закуска з хліба, сиру та в’ялених томатів (відео)
Закуски — це страви, що відкривають апетит і створюють настрій усього застілля.
Вони можуть бути холодними або гарячими, легкими чи ситними: від класичних канапок і паштетів до вишуканих салатів, як-от відомий салат "Чоловічі сльози". Такі страви часто готують до святкового столу або для дружніх зустрічей, адже вони завжди збирають гостей біля тарілки.
Але сьогодні пропонується оригінальна та неймовірно ароматна страва — гаряча закуска з хліба, моцарели, зелені та в’ялених томатів. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "mykola_lyulko".
Як приготувати закуску з хліба, сиру та в’ялених томатів
Інгредієнти:
- білий хліб – 1 шт.;
- часник – 30 г;
- розмарин (листочки) – 10 г;
- петрушка – 30 г;
- олія оливкова – 80–100 г;
- сіль – 3 г;
- оливки – 120 г;
- маслини – 120 г;
- в’ялені томати – 200 г;
- сир моцарела – 300–400 г;
- перець чилі – 1–2 шт.
Спосіб приготування:
- Нарізати хліб, не дорізаючи приблизно 5 мм до кінця, щоб він залишався цілим.
- Підготувати соус із часнику, зелені, солі та оливкової олії, перемолоти блендером до однорідності.
- Змастити хліб соусом, щоб він потрапив у всі розрізи.
- Нарізати оливки, маслини та в’ялені томати, розподілити їх рівномірно в розрізи.
- Додати терту моцарелу та за бажанням шматочки перцю чилі.
- Загорнути хлібину у пергамент і запікати в духовці при 180 °C протягом 5–10 хвилин, поки сир не розплавиться, а хліб не стане гарячим усередині.
Гаряча закуска виходить неймовірно ароматною, з тягучим сиром і хрусткою скоринкою. Вона ідеально підходить для великої компанії, святкового столу або сімейного вечора. Такий хліб подають одразу з духовки — і він зникає швидше, ніж встигає охолонути.