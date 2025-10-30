Аромат, що зводить з розуму: гаряча закуска з хліба, сиру та в’ялених томатів (відео)

Закуски — це страви, що відкривають апетит і створюють настрій усього застілля.

Вони можуть бути холодними або гарячими, легкими чи ситними: від класичних канапок і паштетів до вишуканих салатів, як-от відомий салат "Чоловічі сльози". Такі страви часто готують до святкового столу або для дружніх зустрічей, адже вони завжди збирають гостей біля тарілки.

Але сьогодні пропонується оригінальна та неймовірно ароматна страва — гаряча закуска з хліба, моцарели, зелені та в’ялених томатів. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "mykola_lyulko".

Як приготувати закуску з хліба, сиру та в’ялених томатів

Інгредієнти:

білий хліб – 1 шт.;

часник – 30 г;

розмарин (листочки) – 10 г;

петрушка – 30 г;

олія оливкова – 80–100 г;

сіль – 3 г;

оливки – 120 г;

маслини – 120 г;

в’ялені томати – 200 г;

сир моцарела – 300–400 г;

перець чилі – 1–2 шт.

Спосіб приготування:

Нарізати хліб, не дорізаючи приблизно 5 мм до кінця, щоб він залишався цілим. Підготувати соус із часнику, зелені, солі та оливкової олії, перемолоти блендером до однорідності. Змастити хліб соусом, щоб він потрапив у всі розрізи. Нарізати оливки, маслини та в’ялені томати, розподілити їх рівномірно в розрізи. Додати терту моцарелу та за бажанням шматочки перцю чилі. Загорнути хлібину у пергамент і запікати в духовці при 180 °C протягом 5–10 хвилин, поки сир не розплавиться, а хліб не стане гарячим усередині.

Гаряча закуска виходить неймовірно ароматною, з тягучим сиром і хрусткою скоринкою. Вона ідеально підходить для великої компанії, святкового столу або сімейного вечора. Такий хліб подають одразу з духовки — і він зникає швидше, ніж встигає охолонути.