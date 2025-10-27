Укр

Салат, который затмит даже "Оливье": как приготовить "Мужские слезы"

Наталья Граковская
Классический рецепт салата «Мужские слезы»
Классический рецепт салата «Мужские слезы». Фото Freepik

Это блюдо запомнится гостям надолго

Кроме популярных "Шубы" и "Оливье", есть еще один питательный салат, который стоит приготовить к праздничному столу — "Мужские слезы". Его название звучит иронично, ведь намекает, что мужчины плачут от радости, когда видят это блюдо на столе. Но салат на самом деле очень вкусный.

"Мужские слезы" часто готовят к праздничному столу, так как он выглядит эффектно и всегда съедается до последней ложки. Рецептом и процессом приготовления этого салата поделились на странице gotuyemo_vdoma в TikTok.

Ингредиенты:

  • Куриное филе – 3 шт.
  • Яйца – 4–5 шт.
  • Маринованные грибы – 250 г
  • Маринованный лук – 1 шт. (средний)
  • Морковь по-корейски – 200 г
  • Твердый сыр – 150 г
  • Майонез – по вкусу
  • Соль, перец – по желанию

Этапы приготовления

1. Куриное филе отварить до готовности, остудить и разделить на волокна.

2. Яйца сварить вкрутую, почистить и натереть на терке.

3. Сыр натереть на мелкой терке.

4. Грибы отцедить от маринада.

5. Собрать салат слой за слоем:

  • куриное мясо смазать майонезом
  • маринованный лук
  • маринованные грибы, смазать майонезом
  • морковь по-корейски, смазать майонезом
  • натертые яйца смазать майонезом
  • натертый сыр смазать майонезом.

6. Сверху украсить маринованными грибами, зеленью или морковью по-корейски.

