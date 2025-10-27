Салат, который затмит даже "Оливье": как приготовить "Мужские слезы"
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Это блюдо запомнится гостям надолго
Кроме популярных "Шубы" и "Оливье", есть еще один питательный салат, который стоит приготовить к праздничному столу — "Мужские слезы". Его название звучит иронично, ведь намекает, что мужчины плачут от радости, когда видят это блюдо на столе. Но салат на самом деле очень вкусный.
"Мужские слезы" часто готовят к праздничному столу, так как он выглядит эффектно и всегда съедается до последней ложки. Рецептом и процессом приготовления этого салата поделились на странице gotuyemo_vdoma в TikTok.
Ингредиенты:
- Куриное филе – 3 шт.
- Яйца – 4–5 шт.
- Маринованные грибы – 250 г
- Маринованный лук – 1 шт. (средний)
- Морковь по-корейски – 200 г
- Твердый сыр – 150 г
- Майонез – по вкусу
- Соль, перец – по желанию
Этапы приготовления
1. Куриное филе отварить до готовности, остудить и разделить на волокна.
2. Яйца сварить вкрутую, почистить и натереть на терке.
3. Сыр натереть на мелкой терке.
4. Грибы отцедить от маринада.
5. Собрать салат слой за слоем:
- куриное мясо смазать майонезом
- маринованный лук
- маринованные грибы, смазать майонезом
- морковь по-корейски, смазать майонезом
- натертые яйца смазать майонезом
- натертый сыр смазать майонезом.
6. Сверху украсить маринованными грибами, зеленью или морковью по-корейски.