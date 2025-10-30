Изысканно и просто: рожки с авокадо, огурцом и красной икрой (видео)
-
-
Закуски – это неотъемлемая часть праздничного стола, ведь именно они создают первое впечатление об угощении.
Они бывают самыми разными – от классических тарталеток и диванчиков до более изысканных блюд, таких как паштет или салат "Мужские слезы". Главное их преимущество – в гармоничном сочетании простоты и вкуса, что всегда вызывает аппетит.
Но сегодня предлагается особое блюдо – рожок с авокадо и красной икрой, который станет настоящим украшением новогоднего стола. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "olga_martynovska".
Как приготовить рожки с авокадо, огурцом и красной икрой
Ингредиенты:
- тесто фило – 2 листа;
- авокадо – 1 шт.;
- огурец – 1 шт.;
- лайм – кусочек;
- черный перец – по вкусу;
- соль – по вкусу;
- зеленый лук (шнит) – 1 пучок;
- красная икра – по вкусу.
Способ приготовления:
- Разморозить тесто фило в холодильнике, храня его в закрытом пакете, чтобы не пересыхало.
- Разрезать тесто на квадраты 7х7 см и скрутить из них рожки, соединив кончик, слегка смочив его водой.
- Выложить рожки на решетку и выпекать при 200 °C в течение 3–5 минут до золотистого цвета. Хранить готовые рожки можно в контейнере при комнатной температуре.
- Очистить авокадо, размять мякоть вилкой, добавить измельченный зеленый лук, соль, перец и сок лайма, перемешать до однородной консистенции.
- Огурец порезать тонкими слайсами с помощью специального ножа.
- Наполнить готовые рожки слайсом огурца, ложкой авокадо и красной икрой.
Эта изысканная закуска сочетает в себе нежность авокадо, свежесть огурца и благородный вкус красной икры. Она не только украсит праздничный стол, но и удивит гостей гармоничным сочетанием текстур и ароматов. Готовится быстро, смотрится эффектно, а смакует по-настоящему празднично.