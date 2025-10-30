Изысканно и просто: рожки с авокадо, огурцом и красной икрой (видео)

Закуски – это неотъемлемая часть праздничного стола, ведь именно они создают первое впечатление об угощении.

Они бывают самыми разными – от классических тарталеток и диванчиков до более изысканных блюд, таких как паштет или салат "Мужские слезы". Главное их преимущество – в гармоничном сочетании простоты и вкуса, что всегда вызывает аппетит.

Но сегодня предлагается особое блюдо – рожок с авокадо и красной икрой, который станет настоящим украшением новогоднего стола. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "olga_martynovska".

Как приготовить рожки с авокадо, огурцом и красной икрой

Ингредиенты:

тесто фило – 2 листа;

авокадо – 1 шт.;

огурец – 1 шт.;

лайм – кусочек;

черный перец – по вкусу;

соль – по вкусу;

зеленый лук (шнит) – 1 пучок;

красная икра – по вкусу.

Способ приготовления:

Разморозить тесто фило в холодильнике, храня его в закрытом пакете, чтобы не пересыхало. Разрезать тесто на квадраты 7х7 см и скрутить из них рожки, соединив кончик, слегка смочив его водой. Выложить рожки на решетку и выпекать при 200 °C в течение 3–5 минут до золотистого цвета. Хранить готовые рожки можно в контейнере при комнатной температуре. Очистить авокадо, размять мякоть вилкой, добавить измельченный зеленый лук, соль, перец и сок лайма, перемешать до однородной консистенции. Огурец порезать тонкими слайсами с помощью специального ножа. Наполнить готовые рожки слайсом огурца, ложкой авокадо и красной икрой.

Эта изысканная закуска сочетает в себе нежность авокадо, свежесть огурца и благородный вкус красной икры. Она не только украсит праздничный стол, но и удивит гостей гармоничным сочетанием текстур и ароматов. Готовится быстро, смотрится эффектно, а смакует по-настоящему празднично.