Вишукано та просто: ріжки з авокадо, огірком і червоною ікрою (відео)

Закуски — це невід’ємна частина святкового столу, адже саме вони створюють перше враження про частування.

Вони бувають найрізноманітнішими — від класичних тарталеток і канапок до більш вишуканих страв, таких як паштет чи салат "Чоловічі сльози". Головна їхня перевага — у гармонійному поєднанні простоти та смаку, що завжди викликає апетит.

Але сьогодні пропонується особлива страва — ріжок із авокадо та червоною ікрою, який стане справжньою окрасою новорічного столу. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "olga_martynovska".

Як приготувати ріжки з авокадо, огірком і червоною ікрою

Інгредієнти:

тісто філо – 2 листи;

авокадо – 1 шт.;

огірок – 1 шт.;

лайм – шматочок;

чорний перець – за смаком;

сіль – за смаком;

зелена цибуля (шніт) – 1 пучок;

червона ікра – за смаком.

Спосіб приготування:

Розморозити тісто філо в холодильнику, зберігаючи його в закритому пакеті, щоб не пересихало. Розрізати тісто на квадрати 7×7 см і скрутити з них ріжки, з’єднавши кінчик, злегка змочивши його водою. Викласти ріжки на решітку й випікати при 200 °C протягом 3–5 хвилин до золотавого кольору. Зберігати готові ріжки можна у контейнері за кімнатної температури. Очистити авокадо, розім’яти м’якоть виделкою, додати подрібнену зелену цибулю, сіль, перець і сік лайма, перемішати до однорідної консистенції. Огірок нарізати тонкими слайсами за допомогою ножа-економки. Наповнити готові ріжки слайсом огірка, ложкою авокадо та червоною ікрою.

Ця вишукана закуска поєднує ніжність авокадо, свіжість огірка та благородний смак червоної ікри. Вона не лише прикрасить святковий стіл, а й здивує гостей гармонійним поєднанням текстур і ароматів. Готується швидко, виглядає ефектно, а смакує по-справжньому святково.