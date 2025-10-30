Рус

Вишукано та просто: ріжки з авокадо, огірком і червоною ікрою (відео)

Марія Швець
Ріжки з авокадо, огірком і червоною ікрою
Ріжки з авокадо, огірком і червоною ікрою. Фото instagram.com

Закуски — це невід’ємна частина святкового столу, адже саме вони створюють перше враження про частування.

Вони бувають найрізноманітнішими — від класичних тарталеток і канапок до більш вишуканих страв, таких як паштет чи салат "Чоловічі сльози". Головна їхня перевага — у гармонійному поєднанні простоти та смаку, що завжди викликає апетит.

Але сьогодні пропонується особлива страва — ріжок із авокадо та червоною ікрою, який стане справжньою окрасою новорічного столу. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "olga_martynovska".

Як приготувати ріжки з авокадо, огірком і червоною ікрою

Інгредієнти:

  • тісто філо – 2 листи;
  • авокадо – 1 шт.;
  • огірок – 1 шт.;
  • лайм – шматочок;
  • чорний перець – за смаком;
  • сіль – за смаком;
  • зелена цибуля (шніт) – 1 пучок;
  • червона ікра – за смаком.

Спосіб приготування:

  1. Розморозити тісто філо в холодильнику, зберігаючи його в закритому пакеті, щоб не пересихало.
  2. Розрізати тісто на квадрати 7×7 см і скрутити з них ріжки, з’єднавши кінчик, злегка змочивши його водою.
  3. Викласти ріжки на решітку й випікати при 200 °C протягом 3–5 хвилин до золотавого кольору. Зберігати готові ріжки можна у контейнері за кімнатної температури.
  4. Очистити авокадо, розім’яти м’якоть виделкою, додати подрібнену зелену цибулю, сіль, перець і сік лайма, перемішати до однорідної консистенції.
  5. Огірок нарізати тонкими слайсами за допомогою ножа-економки.
  6. Наповнити готові ріжки слайсом огірка, ложкою авокадо та червоною ікрою.

Ця вишукана закуска поєднує ніжність авокадо, свіжість огірка та благородний смак червоної ікри. Вона не лише прикрасить святковий стіл, а й здивує гостей гармонійним поєднанням текстур і ароматів. Готується швидко, виглядає ефектно, а смакує по-справжньому святково.

