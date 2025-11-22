Укр

Тропический секрет в бутылке: настойка на хурме, раскрывающая фрукт совсем по-другому (видео)

Мария Швец
Настойка на хурме
Хурма – это сладкий тропический фрукт с нежной мякотью и уникальным ароматом, сочетающий в себе легкую медовость и свежесть фруктов.

Она богата витаминами, микроэлементами и антиоксидантами, благодаря чему ее часто используют не только для десертов, но и в салатах, соусах и даже выпечке. К примеру, салат с хурмой и орехами или с сыром фета станет ярким осенним дополнением к вашему столу.

Однако хурма не ограничивается только свежим употреблением. Из нее можно приготовить ароматные компоты, джемы, соки, а также настойки – напитки, которые сохраняют вкус и аромат фрукта, добавляя ему теплые пряные ноты. Сегодня мы предлагаем приготовить домашнюю настойку на хурме с добавлением апельсиновой цедры, меда и пряного кардамона. Такая настойка станет отличным подарком для друзей или изысканным дополнением к вашему вечернему чаепитию или коктейлям. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "city_bartender".

Как приготовить настойку на хурме

Ингредиенты:

  • хурма – 300 г;
  • полосы апельсиновой цедры – 4 шт.;
  • зерна зеленого кардамона – 3 шт.;
  • мед – 50 мл;
  • водка – 500 мл;

Способ приготовления:

  1. Вымыть хурму, очистить от кожуры и нарезать небольшими кусочками.
  2. Положить хурму в чистую стеклянную банку, добавить апельсиновую цедру и кардамон.
  3. Залить водкой и добавить мед, аккуратно перемешать.
  4. Закрыть банку крышкой и оставить настаиваться в темном прохладном месте на 14 дней.
  5. После настаивания процедить настойку через марлю или сито и разлить по бутылкам.
