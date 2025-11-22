Тропический секрет в бутылке: настойка на хурме, раскрывающая фрукт совсем по-другому (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Хурма – это сладкий тропический фрукт с нежной мякотью и уникальным ароматом, сочетающий в себе легкую медовость и свежесть фруктов.
Она богата витаминами, микроэлементами и антиоксидантами, благодаря чему ее часто используют не только для десертов, но и в салатах, соусах и даже выпечке. К примеру, салат с хурмой и орехами или с сыром фета станет ярким осенним дополнением к вашему столу.
Однако хурма не ограничивается только свежим употреблением. Из нее можно приготовить ароматные компоты, джемы, соки, а также настойки – напитки, которые сохраняют вкус и аромат фрукта, добавляя ему теплые пряные ноты. Сегодня мы предлагаем приготовить домашнюю настойку на хурме с добавлением апельсиновой цедры, меда и пряного кардамона. Такая настойка станет отличным подарком для друзей или изысканным дополнением к вашему вечернему чаепитию или коктейлям. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "city_bartender".
Как приготовить настойку на хурме
Ингредиенты:
- хурма – 300 г;
- полосы апельсиновой цедры – 4 шт.;
- зерна зеленого кардамона – 3 шт.;
- мед – 50 мл;
- водка – 500 мл;
Способ приготовления:
- Вымыть хурму, очистить от кожуры и нарезать небольшими кусочками.
- Положить хурму в чистую стеклянную банку, добавить апельсиновую цедру и кардамон.
- Залить водкой и добавить мед, аккуратно перемешать.
- Закрыть банку крышкой и оставить настаиваться в темном прохладном месте на 14 дней.
- После настаивания процедить настойку через марлю или сито и разлить по бутылкам.