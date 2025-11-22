Тропический секрет в бутылке: настойка на хурме, раскрывающая фрукт совсем по-другому (видео)

Хурма – это сладкий тропический фрукт с нежной мякотью и уникальным ароматом, сочетающий в себе легкую медовость и свежесть фруктов.

Она богата витаминами, микроэлементами и антиоксидантами, благодаря чему ее часто используют не только для десертов, но и в салатах, соусах и даже выпечке. К примеру, салат с хурмой и орехами или с сыром фета станет ярким осенним дополнением к вашему столу.

Однако хурма не ограничивается только свежим употреблением. Из нее можно приготовить ароматные компоты, джемы, соки, а также настойки – напитки, которые сохраняют вкус и аромат фрукта, добавляя ему теплые пряные ноты. Сегодня мы предлагаем приготовить домашнюю настойку на хурме с добавлением апельсиновой цедры, меда и пряного кардамона. Такая настойка станет отличным подарком для друзей или изысканным дополнением к вашему вечернему чаепитию или коктейлям. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "city_bartender".

Как приготовить настойку на хурме

Ингредиенты:

хурма – 300 г;

полосы апельсиновой цедры – 4 шт.;

зерна зеленого кардамона – 3 шт.;

мед – 50 мл;

водка – 500 мл;

Способ приготовления: