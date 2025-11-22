Сочные котлеты из говядины: как правильно подготовить фарш и добавлять ли яйца

Котлеты из говядины могут быть сочными и нежными, если правильно приготовить фарш и не добавлять лишних ингредиентов

Котлеты — одно из самых вкусных и простых в приготовлении блюд, которое идеально сочетается как с картофельным пюре, гречкой, рисом, так и со свежими овощами. Но когда готовишь их из говядины, очень часто они получаются суховатыми и жесткими. На самом деле все зависит от правильного подхода к приготовлению.

Кулинарка Валентина Саенко поделилась своим проверенным рецептом котлет из говядины. Они получаются нежными, очень сочными и просто тают во рту.

Как приготовить сочные котлеты из говядины — полезные советы

Для приготовления сочных котлет важно правильно выбрать мясо. Для этого блюда лучше всего подходит говяжья лопатка. Яйца в фарш добавлять не нужно, однако надо обязательно дважды пропустить мясо через мясорубку. Благодаря этому основа для котлет будет однородной и нежной. Лук и картофель тоже надо перебить до однородного состояния. И не менее важно — хорошо отбить фарш. Тогда котлеты точно не будут сухими.

Рецепт котлет из говядины

Ингредиенты (на 10–12 больших котлет):

Говядина (лучше лопатка) — 1 кг

Картофель (средний) — 2 шт.

Лук (средний) — 1 шт.

Соль, черный молотый перец, любимые специи

Масло для жарки

Сливочное масло — 50 г

Пошаговое приготовление:

Говядину перемалываем на мясорубке дважды. Картофель и лук натираем на мелкой терке (или пробиваем блендером) до состояния жидкой каши. Смешиваем фарш с овощами, солим, перчим, добавляем специи по вкусу. Очень хорошо отбиваем фарш. Можно делать это в стационарном миксере насадкой-крюком в течение 7–10 минут. Если миксера нет — бросаем фарш в миску и энергично бьем о стол/доску 100–150 раз. Фарш должен стать липким и гладким. Перед жаркой формируем котлеты, еще раз отбивая каждую ладонями. Разогреваем сковороду с растительным маслом и обжариваем котлеты на средне-сильном огне до хорошей румяной корочки с обеих сторон (по 2–3 минуты). Внутри они еще сырые – это нормально. Складываем котлеты в кастрюлю с толстыми стенками или глубокую сковородку, сверху раскладываем кусочки сливочного масла, накрываем крышкой и ставим на самый маленький огонь. Томим 25–30 минут. Котлеты пустят собственный сок и дойдут до полной готовности в нем.

Попробуйте этот способ приготовления один раз – и котлеты больше никогда не будут сухими.