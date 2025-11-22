Соковиті котлети з яловичини: як правильно підготувати фарш і чи додавати яйця

Котлети з яловичини можуть бути соковитими та ніжними, якщо правильно приготувати фарш і не додавати зайвих інгредієнтів

Котлети — одна з найсмачніших і найпростіших у приготуванні страв, яка ідеально смакує як з картопляним пюре, гречкою, рисом, так і зі свіжими овочами. Але коли готуєш їх з яловичини, дуже часто вони виходять сухуватими й жорсткими. Насправді все залежить від правильного підходу до приготування.

Кулінарка Валентина Саєнко поділилася своїм перевіреним рецептом котлет з яловичини. Вони виходять ніжними, дуже соковитими та просто тануть у роті.

Як приготувати соковиті котлети з яловичини — корисні поради

Для приготування соковитих котлет важливо правильно вибрати м'ясо. Для цієї страви найкраще підходить яловича лопатка. Яйця до фаршу додавати не потрібно, проте треба обов'язково двічі пропустити м'ясо через м'ясорубку. Завдяки цьому основа для котлет буде однорідною та ніжною. Цибулю та картоплю теж треба перебити до однорідного стану. І не менш важливо — добре відбити фарш. Тоді котлети точно не будуть сухими.

Рецепт котлет з яловичини

Інгредієнти (на 10–12 великих котлет):

Яловичина (найкраще лопатка) — 1 кг

Картопля (середня) — 2 шт.

Цибуля (середня) — 1 шт.

Сіль, чорний мелений перець, улюблені спеції

Олія для смаження

Вершкове масло — 50 г

Покрокове приготування:

Яловичину перемелюємо на м’ясорубці двічі. Картоплю й цибулю натираємо на найменшій тертці (або пробиваємо блендером) до стану рідкої каші. Змішуємо фарш з овочами, солимо, перчимо, додаємо спеції на смак. Дуже добре відбиваємо фарш. Можна робити це в стаціонарному міксері насадкою-гак протягом 7–10 хвилин. Якщо міксеру немає — кидаємо фарш у миску й енергійно б’ємо об стіл/дошку 100–150 разів. Фарш має стати липким і гладеньким. Перед смаженням формуємо котлети, ще раз трохи відбиваючи кожну долонями. Розігріваємо сковорідку з олією й обсмажуємо котлети на середньо-сильному вогні до гарної рум’яної скоринки з обох боків (по 2–3 хвилини). Всередині вони ще сирі — це нормально. Складаємо котлети в товстостінну каструлю або глибоку сковорідку, зверху розкладаємо шматочки вершкового масла, накриваємо кришкою й ставимо на найменший вогонь. Томимо 25–30 хвилин. Котлети пустять власний сік і дійдуть до повної готовності в ньому.

Спробуйте цей спосіб приготування один раз — і котлети більше ніколи не будуть сухими.