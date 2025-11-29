Самый вкусный тост сезона: запеченная тыква с сыром, медом и орешками (видео)

Тыква – это питательный и ароматный овощ, который ценится за сладкий вкус, нежную текстуру и универсальность в приготовлении.

Из него готовят супы, запеканки, гарниры и даже десерты, в том числе популярные тыквенные пончики. Этот овощ легко сочетается как со сладкими, так и солеными ингредиентами, что делает его настоящей звездой осеннего меню. Но сегодня мы предлагаем особый вариант – запеченную тыкву с благородным сыром дорблю, которая превращается в изысканную закуску или сезонный тост. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "yaroslavskyi_vova".

Как приготовить тосты с тыквой и сыром дорблю

Ингредиенты:

тыква очищенная — 600 г;

оливковое масло – 1 ст. л.;

соль – по вкусу;

мед – 1 ч. л.;

чабрец — по вкусу;

хлеб тостовый — 4 ломтика;

Крем из дорблю:

сыр дорблю – 50 г;

сливки 30% — 50 г;

оливковое масло – 5–7 г;

соль — щепотка;

Способ приготовления: