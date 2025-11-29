Укр

Самый вкусный тост сезона: запеченная тыква с сыром, медом и орешками (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
Читати українською
Автор
Тост с тыквой и сыром дорблю
Тост с тыквой и сыром дорблю. Фото instagram.com

Тыква – это питательный и ароматный овощ, который ценится за сладкий вкус, нежную текстуру и универсальность в приготовлении.

Из него готовят супы, запеканки, гарниры и даже десерты, в том числе популярные тыквенные пончики. Этот овощ легко сочетается как со сладкими, так и солеными ингредиентами, что делает его настоящей звездой осеннего меню. Но сегодня мы предлагаем особый вариант – запеченную тыкву с благородным сыром дорблю, которая превращается в изысканную закуску или сезонный тост. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "yaroslavskyi_vova".

Как приготовить тосты с тыквой и сыром дорблю

Ингредиенты:

  • тыква очищенная — 600 г;
  • оливковое масло – 1 ст. л.;
  • соль – по вкусу;
  • мед – 1 ч. л.;
  • чабрец — по вкусу;
  • хлеб тостовый — 4 ломтика;

Крем из дорблю:

  • сыр дорблю – 50 г;
  • сливки 30% — 50 г;
  • оливковое масло – 5–7 г;
  • соль — щепотка;

Способ приготовления:

  1. Нарезать очищенную тыкву большими кусками; слегка посолить, сбрызнуть оливковым маслом, при желании добавить мед и чабрец, накрыть фольгой и запекать 30–40 минут при температуре 180 градусов.
  2. Снять фольгу и запекать еще 10 минут до легкой румяной корочки для концентрации вкуса.
  3. Смешать сыр дорблю, сливки, оливковое масло и соль; взбить блендером до кремовой смеси.
  4. Подрумянить хлеб в тостере или на сухой сковороде; намазать крем из дорблю и выложить сверху горячую тыкву.
  5. Подавать сразу после приготовления или хранить запеченную тыкву в холодильнике до 5–6 дней для использования в других блюдах.
Теги:
#Мед #Тыква #Творог #Готовим дома