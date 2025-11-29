Рус

Найсмачніший тост сезону: запечений гарбуз із сиром, медом і горішками (відео)

Марія Швець
Тост з гарбузом та сиром дорблю
Тост з гарбузом та сиром дорблю

Гарбуз — це поживний і ароматний овоч, який цінується за солодкий смак, ніжну текстуру та універсальність у приготуванні.

З нього готують супи, запіканки, гарніри й навіть десерти, зокрема популярні гарбузові пончики. Цей овоч легко поєднується як із солодкими, так і з солоними інгредієнтами, що робить його справжньою зіркою осіннього меню. Але сьогодні ми пропонуємо особливий варіант — запечений гарбуз із благородним сиром дорблю, який перетворюється на вишукану закуску або сезонний тост. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "yaroslavskyi_vova".

Як приготувати тости з гарбузом та сиром дорблю

Інгредієнти:

  • гарбуз очищений — 600 г;
  • оливкова олія — 1 ст. л.;
  • сіль — за смаком;
  • мед — 1 ч. л.;
  • чабрець — за смаком;
  • хліб тостовий або ремісний — 4 скибки;

Крем із дорблю:

  • сир дорблю — 50 г;
  • вершки 30% — 50 г;
  • оливкова олія — 5–7 г;
  • сіль — дрібка;

Спосіб приготування:

  1. Нарізати очищений гарбуз великими шматками; злегка посолити, збризнути оливковою олією, за бажанням додати мед і чабрець, накрити фольгою та запікати 30–40 хвилин при температурі 180 градусів.
  2. Зняти фольгу та запікати ще 10 хвилин до легкої рум’яної скоринки для концентрації смаку.
  3. Змішати сир дорблю, вершки, оливкову олію та сіль; збити блендером до кремової консистенції.
  4. Підрум’янити хліб у тостері або на сухій сковорідці; намазати крем із дорблю та викласти зверху гарячий гарбуз.
  5. Подавати одразу після приготування або зберігати запечений гарбуз у холодильнику до 5–6 днів для використання в інших стравах.
