Найсмачніший тост сезону: запечений гарбуз із сиром, медом і горішками (відео)

Гарбуз — це поживний і ароматний овоч, який цінується за солодкий смак, ніжну текстуру та універсальність у приготуванні.

З нього готують супи, запіканки, гарніри й навіть десерти, зокрема популярні гарбузові пончики. Цей овоч легко поєднується як із солодкими, так і з солоними інгредієнтами, що робить його справжньою зіркою осіннього меню. Але сьогодні ми пропонуємо особливий варіант — запечений гарбуз із благородним сиром дорблю, який перетворюється на вишукану закуску або сезонний тост. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "yaroslavskyi_vova".

Як приготувати тости з гарбузом та сиром дорблю

Інгредієнти:

гарбуз очищений — 600 г;

оливкова олія — 1 ст. л.;

сіль — за смаком;

мед — 1 ч. л.;

чабрець — за смаком;

хліб тостовий або ремісний — 4 скибки;

Крем із дорблю:

сир дорблю — 50 г;

вершки 30% — 50 г;

оливкова олія — 5–7 г;

сіль — дрібка;

Спосіб приготування: