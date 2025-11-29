Найсмачніший тост сезону: запечений гарбуз із сиром, медом і горішками (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Гарбуз — це поживний і ароматний овоч, який цінується за солодкий смак, ніжну текстуру та універсальність у приготуванні.
З нього готують супи, запіканки, гарніри й навіть десерти, зокрема популярні гарбузові пончики. Цей овоч легко поєднується як із солодкими, так і з солоними інгредієнтами, що робить його справжньою зіркою осіннього меню. Але сьогодні ми пропонуємо особливий варіант — запечений гарбуз із благородним сиром дорблю, який перетворюється на вишукану закуску або сезонний тост. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "yaroslavskyi_vova".
Як приготувати тости з гарбузом та сиром дорблю
Інгредієнти:
- гарбуз очищений — 600 г;
- оливкова олія — 1 ст. л.;
- сіль — за смаком;
- мед — 1 ч. л.;
- чабрець — за смаком;
- хліб тостовий або ремісний — 4 скибки;
Крем із дорблю:
- сир дорблю — 50 г;
- вершки 30% — 50 г;
- оливкова олія — 5–7 г;
- сіль — дрібка;
Спосіб приготування:
- Нарізати очищений гарбуз великими шматками; злегка посолити, збризнути оливковою олією, за бажанням додати мед і чабрець, накрити фольгою та запікати 30–40 хвилин при температурі 180 градусів.
- Зняти фольгу та запікати ще 10 хвилин до легкої рум’яної скоринки для концентрації смаку.
- Змішати сир дорблю, вершки, оливкову олію та сіль; збити блендером до кремової консистенції.
- Підрум’янити хліб у тостері або на сухій сковорідці; намазати крем із дорблю та викласти зверху гарячий гарбуз.
- Подавати одразу після приготування або зберігати запечений гарбуз у холодильнику до 5–6 днів для використання в інших стравах.