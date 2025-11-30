Вкусные постные котлеты: бюджетный рецепт (видео)

Готовятся котлеты за 30–40 минут, а продукты найдутся практически в каждом доме

Котлеты из овсянки и картофеля идеально подходят для тех, кто придерживаются поста или просто ищет альтернативу классическим котлетам из мяса. Эти котлетки получаются сочными внутри и хрустящими снаружи благодаря панировке из сухарей.

Бюджетным рецептом поделилась YouTube-блогер Ольга Матвей. Такие котлеты подойдут практически к любому гарниру — гречке, рису, картофелю или свежим овощам.

Ингредиенты

Овсянка 100 г

Кипяток 100 мл

Картофель 1 шт.

Лук 1 шт.

Соль и перец

Панировка из сухариков

Чеснок 1-2 зубчика

Этапы приготовления