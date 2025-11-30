Укр

Вкусные постные котлеты: бюджетный рецепт (видео)

Наталья Граковская
Постные котлеты по проверенному рецепту
Постные котлеты по проверенному рецепту. Фото Скриншот YouTube

Готовятся котлеты за 30–40 минут, а продукты найдутся практически в каждом доме

Котлеты из овсянки и картофеля идеально подходят для тех, кто придерживаются поста или просто ищет альтернативу классическим котлетам из мяса. Эти котлетки получаются сочными внутри и хрустящими снаружи благодаря панировке из сухарей.

Бюджетным рецептом поделилась YouTube-блогер Ольга Матвей. Такие котлеты подойдут практически к любому гарниру — гречке, рису, картофелю или свежим овощам.

Ингредиенты

  • Овсянка 100 г
  • Кипяток 100 мл
  • Картофель 1 шт.
  • Лук 1 шт.
  • Соль и перец
  • Панировка из сухариков
  • Чеснок 1-2 зубчика

Этапы приготовления

  1. Залейте овсяные хлопья кипятком, перемешайте, накройте пищевой пленкой и оставьте запариваться.
  2. Натрите на терке одну крупную картофелину и одну крупную луковицу. Следом натрите 1–4 зубчика чеснока.
  3. Смешайте тертые овощи с запаренной овсянкой. Добавьте соль и молотый перец. Перемешайте, накройте пленкой и оставьте на 15 минут. Снова перемешайте, разминая овсянку рукой. Если фарш слишком жидкий, слегка отожмите лишнюю влагу через сито.
  4. Смочите руки, сформируйте котлеты и обваляйте их в панировке.
  5. Разогрейте растительное масло на сковороде (средний огонь). Выложите котлеты, немного приплюсните их. Обжаривайте с двух сторон до золотистой хрустящей корочки.
