Вкусные постные котлеты: бюджетный рецепт (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Готовятся котлеты за 30–40 минут, а продукты найдутся практически в каждом доме
Котлеты из овсянки и картофеля идеально подходят для тех, кто придерживаются поста или просто ищет альтернативу классическим котлетам из мяса. Эти котлетки получаются сочными внутри и хрустящими снаружи благодаря панировке из сухарей.
Бюджетным рецептом поделилась YouTube-блогер Ольга Матвей. Такие котлеты подойдут практически к любому гарниру — гречке, рису, картофелю или свежим овощам.
Ингредиенты
- Овсянка 100 г
- Кипяток 100 мл
- Картофель 1 шт.
- Лук 1 шт.
- Соль и перец
- Панировка из сухариков
- Чеснок 1-2 зубчика
Этапы приготовления
- Залейте овсяные хлопья кипятком, перемешайте, накройте пищевой пленкой и оставьте запариваться.
- Натрите на терке одну крупную картофелину и одну крупную луковицу. Следом натрите 1–4 зубчика чеснока.
- Смешайте тертые овощи с запаренной овсянкой. Добавьте соль и молотый перец. Перемешайте, накройте пленкой и оставьте на 15 минут. Снова перемешайте, разминая овсянку рукой. Если фарш слишком жидкий, слегка отожмите лишнюю влагу через сито.
- Смочите руки, сформируйте котлеты и обваляйте их в панировке.
- Разогрейте растительное масло на сковороде (средний огонь). Выложите котлеты, немного приплюсните их. Обжаривайте с двух сторон до золотистой хрустящей корочки.