Смачні пісні котлети: бюджетний рецепт (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Готуються котлети за 30-40 хвилин, а продукти знайдуться практично у кожному будинку
Котлети з вівсянки та картоплі ідеально підходять для тих, хто дотримується посту чи просто шукає альтернативу класичним котлетам з м’яса. Ці котлетки виходять соковитими всередині та хрусткими зовні завдяки паніруванню із сухарів.
Бюджетним рецептом поділилася YouTube-блогер Ольга Матвій. Такі котлети підійдуть практично до будь-якого гарніру — гречки, рису, картоплі або свіжих овочів.
Інгредієнти
- Вівсянка 100 г
- Окріп 100 мл
- Картопля 1 шт.
- Цибуля 1 шт.
- Сіль та перець
- Паніровка із сухариків
- Часник 1-2 зубчики
Етапи приготування
- Залийте вівсяні пластівці окропом, перемішайте, накрийте харчовою плівкою і залиште запарюватися.
- Натріть на тертці одну велику картоплину та одну велику цибулину. Слідом натріть 1–4 зубчики часнику.
- Змішайте терті овочі із запареною вівсянкою. Додайте сіль і мелений перець. Перемішайте, накрийте плівкою і залиште на 15 хвилин. Знову перемішайте, розминаючи вівсянку рукою. Якщо фарш занадто рідкий, злегка відіжміть зайву вологу через сито.
- Змочіть руки, сформуйте котлети та обваляйте їх у паніровці.
- Розігрійте олію на сковороді (середній вогонь). Викладіть котлети, трохи приплюсніть їх. Обсмажуйте з двох боків до золотистої хрусткої скоринки.