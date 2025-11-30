Рус

Смачні пісні котлети: бюджетний рецепт (відео)

Наталя Граковська
Пісні котлети за перевіреним рецептом
Пісні котлети за перевіреним рецептом. Фото Скріншот YouTube

Готуються котлети за 30-40 хвилин, а продукти знайдуться практично у кожному будинку

Котлети з вівсянки та картоплі ідеально підходять для тих, хто дотримується посту чи просто шукає альтернативу класичним котлетам з м’яса. Ці котлетки виходять соковитими всередині та хрусткими зовні завдяки паніруванню із сухарів.

Бюджетним рецептом поділилася YouTube-блогер Ольга Матвій. Такі котлети підійдуть практично до будь-якого гарніру — гречки, рису, картоплі або свіжих овочів.

Інгредієнти

  • Вівсянка 100 г
  • Окріп 100 мл
  • Картопля 1 шт.
  • Цибуля 1 шт.
  • Сіль та перець
  • Паніровка із сухариків
  • Часник 1-2 зубчики

Етапи приготування

  1. Залийте вівсяні пластівці окропом, перемішайте, накрийте харчовою плівкою і залиште запарюватися.
  2. Натріть на тертці одну велику картоплину та одну велику цибулину. Слідом натріть 1–4 зубчики часнику.
  3. Змішайте терті овочі із запареною вівсянкою. Додайте сіль і мелений перець. Перемішайте, накрийте плівкою і залиште на 15 хвилин. Знову перемішайте, розминаючи вівсянку рукою. Якщо фарш занадто рідкий, злегка відіжміть зайву вологу через сито.
  4. Змочіть руки, сформуйте котлети та обваляйте їх у паніровці.
  5. Розігрійте олію на сковороді (середній вогонь). Викладіть котлети, трохи приплюсніть їх. Обсмажуйте з двох боків до золотистої хрусткої скоринки.
