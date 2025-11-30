Смачні пісні котлети: бюджетний рецепт (відео)

Готуються котлети за 30-40 хвилин, а продукти знайдуться практично у кожному будинку

Котлети з вівсянки та картоплі ідеально підходять для тих, хто дотримується посту чи просто шукає альтернативу класичним котлетам з м’яса. Ці котлетки виходять соковитими всередині та хрусткими зовні завдяки паніруванню із сухарів.

Бюджетним рецептом поділилася YouTube-блогер Ольга Матвій. Такі котлети підійдуть практично до будь-якого гарніру — гречки, рису, картоплі або свіжих овочів.

Інгредієнти

Вівсянка 100 г

Окріп 100 мл

Картопля 1 шт.

Цибуля 1 шт.

Сіль та перець

Паніровка із сухариків

Часник 1-2 зубчики

Етапи приготування