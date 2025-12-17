Free-party в тарелке: салат с картофелем для фанатов вкуса (видео)

Салаты – это универсальные блюда, которые могут быть легкими закусками, питательными гарнирами или настоящим украшением стола.

Они бывают разных видов: овощные, мясные, рыбные, фруктовые, а также популярные праздничные варианты, такие как салат "Солнышко". Но сегодня мы предлагаем немного необычную, но очень вкусную версию – салат с картофелем фри, сочетающий хрусткость, яркие слои и насыщенный вкус. Это блюдо, которое удивит гостей и поднимет настроение. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "marichka_repetska".

Как приготовить салат з картошкой фри

Ингредиенты (на 4 порции):

куриное филе – 400 г;

яйца – 3 шт.;

картофель – 3-4 шт. или готовая пачка картофеля фри;

помидоры – 2 шт.;

уксус – 2 ст. л.;

сахар – 1 ч. л.;

листья салата – по вкусу;

майонез – 100 г;

соль – по вкусу;

перец черный молотый – по вкусу;

Способ приготовления:

Нарезать лук тонкими полукольцами, добавить уксус, сахар, залить кипятком и отставить для маринования. Приготовить картофель фри, делая тонкие полоски, или использовать готовый. Нарезать вареное куриное филе и помидоры, натереть отварные яйца на крупную терку. Отжать лук, добавить соль, перец, майонез и перемешать. Выложить салат слоями: листья салата, курица, яйца, помидоры, лук, картофель фри.

Салат лучше всего подавать сразу после приготовления, чтобы картофель фри оставался хрустящим. Можно оформить его в прозрачной салатнице, чтобы видны были слои, украсить свежей зеленью или маленькими дольками помидоров. Блюдо отлично сочетается с легкими напитками, соками или прохладными коктейлями.

Салат "Free-party в тарелке" станет настоящей изюминкой вашего стола. Его яркие слои и хрустящие элементы не оставят безразличными ни взрослых, ни детей, а простота приготовления делает его идеальным выбором для любого праздника.