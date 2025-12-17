Экзотическая феерия: салат из крабовых палочек и киви (видео)
Салаты – это универсальные блюда, которые могут быть легкой закуской, питательным гарниром или настоящим украшением праздничного стола.
Они бывают разных видов: овощные, мясные, рыбные, фруктовые, а также популярные праздничные варианты, как салат "Француженка". Но сегодня мы предлагаем немного необычную, но очень вкусную комбинацию – салат с крабовыми палочками и киви, сочетающий свежесть фруктов, нежность крабового мяса и яркость граната. Этот салат точно удивит вас и ваших гостей своим необычным вкусом. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "makarchuk_food".
Ингредиенты:
- огурец – 150 г;
- киви – 150 г;
- яйцо – 3 шт.;
- крабовые палочки – 200 г;
- гранат – 50 г;
- майонез – по вкусу;
- соль – по вкусу;
Способ приготовления:
- Очистить киви и порезать маленькими кубиками.
- Отварить яйца, остудить и натереть на крупной терке или порезать кубиками.
- Нарезать крабовые палочки небольшими кусочками, огурец – кубиками.
- Соединить все ингредиенты в салатнице, добавить зерна граната.
- Заправить майонезом и добавить соль по вкусу, осторожно перемешать.
Салат лучше всего подавать охлажденным в прозрачной салатнице, чтобы были видны все яркие слои. Украсить можно дополнительными зернами граната или тонкими ломтиками киви по краю. Он отлично подойдет к легким закускам, праздничным столам или как яркий элемент семейного обеда.
Салат с крабовыми палочками и киви сочетает в себе нежность, свежесть и яркий вкус, что делает его настоящей находкой для вашего стола. Простота приготовления и эффектный вид делают его идеальным блюдом как для будней, так и для праздников.