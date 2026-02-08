Тесто не нужно раскатывать, а начинка — как крем: рецепт пирога с творогом и лимоном

Вместо классической запеканки предлагаем приготовить изысканный творожный пирог

Если вы любите домашнюю выпечку с творогом, этот рецепт точно стоит взять на заметку. Пирог получается нежным, ароматным и в то же время не слишком сладким, а лимон придает ему приятную свежесть и легкую кислинку. К тому же он готовится очень просто. Тесто на пирог с сыром не нужно долго замешивать, а затем раскатывать, достаточно перетереть его в крошку. Рецептом поделились на кулинарном портале Хозяйка.

Ингредиенты:

Мука — 450 г

Разрыхлитель – 1 ч. л.

Сливочное масло – 170 г

Сахар — 50 г

Яичные желтки – 3 шт.

Кефир – 3 ст. л.

Для начинки:

Творог — 400 г

Сахар – 50 г (в творог) + 160 г (в белки).

Лимон – 1 шт. (средний).

Яичные белки – 3 шт.

Сгущенка — 2-3 ст. л.

Кокосовая стружка – для посыпания.

Способ приготовления:

В глубокую миску просейте муку с разрыхлителем. Добавьте холодное сливочное масло, нарезанное кубиками. Перетрите масло с мукой до состояния крошки. Отсыпьте примерно один стакан крошки в отдельную емкость. К остальной массе добавьте сахар, желтки и кефир. Замесите эластичное тесто. Застелите форму пергаментом. Равномерно распределите тесто по дну и обязательно сформируйте высокие бортики (около 3-4 см), чтобы начинка не вытекла при запекании. Творог перетрите через сито или взбейте блендером для однородности. Лимон тщательно вымойте и нарежьте мелкими кубиками вместе с кожурой. Смешайте творог с лимоном и 50 г сахара. Взбейте белки и с помощью лопатки вмешайте белковую массу в творожную. Выложите начинку на тесто. Сверху равномерно посыпьте остатками крошки, которую откладывали вначале. Ставьте в разогретую до 170°C духовку на 40-45 минут.

Когда пирог остынет до комнатной температуры, смажьте его тонким слоем сгущенного молока и щедро посыпьте кокосовой стружкой.