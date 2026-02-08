Тесто не нужно раскатывать, а начинка — как крем: рецепт пирога с творогом и лимоном
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Вместо классической запеканки предлагаем приготовить изысканный творожный пирог
Если вы любите домашнюю выпечку с творогом, этот рецепт точно стоит взять на заметку. Пирог получается нежным, ароматным и в то же время не слишком сладким, а лимон придает ему приятную свежесть и легкую кислинку. К тому же он готовится очень просто. Тесто на пирог с сыром не нужно долго замешивать, а затем раскатывать, достаточно перетереть его в крошку. Рецептом поделились на кулинарном портале Хозяйка.
Ингредиенты:
- Мука — 450 г
- Разрыхлитель – 1 ч. л.
- Сливочное масло – 170 г
- Сахар — 50 г
- Яичные желтки – 3 шт.
- Кефир – 3 ст. л.
Для начинки:
- Творог — 400 г
- Сахар – 50 г (в творог) + 160 г (в белки).
- Лимон – 1 шт. (средний).
- Яичные белки – 3 шт.
- Сгущенка — 2-3 ст. л.
- Кокосовая стружка – для посыпания.
Способ приготовления:
- В глубокую миску просейте муку с разрыхлителем. Добавьте холодное сливочное масло, нарезанное кубиками.
- Перетрите масло с мукой до состояния крошки. Отсыпьте примерно один стакан крошки в отдельную емкость. К остальной массе добавьте сахар, желтки и кефир. Замесите эластичное тесто.
- Застелите форму пергаментом. Равномерно распределите тесто по дну и обязательно сформируйте высокие бортики (около 3-4 см), чтобы начинка не вытекла при запекании.
- Творог перетрите через сито или взбейте блендером для однородности. Лимон тщательно вымойте и нарежьте мелкими кубиками вместе с кожурой. Смешайте творог с лимоном и 50 г сахара.
- Взбейте белки и с помощью лопатки вмешайте белковую массу в творожную.
- Выложите начинку на тесто. Сверху равномерно посыпьте остатками крошки, которую откладывали вначале. Ставьте в разогретую до 170°C духовку на 40-45 минут.
Когда пирог остынет до комнатной температуры, смажьте его тонким слоем сгущенного молока и щедро посыпьте кокосовой стружкой.