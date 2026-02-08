Укр

Тесто не нужно раскатывать, а начинка — как крем: рецепт пирога с творогом и лимоном

Наталья Граковская
Творожный пирог с лимоном Новость обновлена 08 февраля 2026, 23:59
Творожный пирог с лимоном. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Вместо классической запеканки предлагаем приготовить изысканный творожный пирог

Если вы любите домашнюю выпечку с творогом, этот рецепт точно стоит взять на заметку. Пирог получается нежным, ароматным и в то же время не слишком сладким, а лимон придает ему приятную свежесть и легкую кислинку. К тому же он готовится очень просто. Тесто на пирог с сыром не нужно долго замешивать, а затем раскатывать, достаточно перетереть его в крошку. Рецептом поделились на кулинарном портале Хозяйка.

Ингредиенты:

  • Мука — 450 г
  • Разрыхлитель – 1 ч. л.
  • Сливочное масло – 170 г
  • Сахар — 50 г
  • Яичные желтки – 3 шт.
  • Кефир – 3 ст. л.

Для начинки:

  • Творог — 400 г
  • Сахар – 50 г (в творог) + 160 г (в белки).
  • Лимон – 1 шт. (средний).
  • Яичные белки – 3 шт.
  • Сгущенка — 2-3 ст. л.
  • Кокосовая стружка – для посыпания.

Способ приготовления:

  1. В глубокую миску просейте муку с разрыхлителем. Добавьте холодное сливочное масло, нарезанное кубиками.
  2. Перетрите масло с мукой до состояния крошки. Отсыпьте примерно один стакан крошки в отдельную емкость. К остальной массе добавьте сахар, желтки и кефир. Замесите эластичное тесто.
  3. Застелите форму пергаментом. Равномерно распределите тесто по дну и обязательно сформируйте высокие бортики (около 3-4 см), чтобы начинка не вытекла при запекании.
  4. Творог перетрите через сито или взбейте блендером для однородности. Лимон тщательно вымойте и нарежьте мелкими кубиками вместе с кожурой. Смешайте творог с лимоном и 50 г сахара.
  5. Взбейте белки и с помощью лопатки вмешайте белковую массу в творожную.
  6. Выложите начинку на тесто. Сверху равномерно посыпьте остатками крошки, которую откладывали вначале. Ставьте в разогретую до 170°C духовку на 40-45 минут.

Когда пирог остынет до комнатной температуры, смажьте его тонким слоем сгущенного молока и щедро посыпьте кокосовой стружкой.

#Рецепты #Пирог #Творог #Выпечка