На работу или в школу на перекус: эти соленые мафины вы приготовите за 15 минут (видео)
Вкусный и сытный перекус
На перекус можно приготовить разнообразные быстрые и сытные блюда, в частности хрустящие рулеты с курицей из лаваша. Но сегодня мы предлагаем приготовить соленые мафины без муки – легкую, питательную альтернативу привычным перекусам. Для максимальной свежести и насыщенного вкуса важно выбирать качественные ингредиенты: свежее яйцо, филе копченое без лишней жидкости и жирный сыр. В процессе приготовления следует обращать внимание на текстуру: сыр не должен быть сухим, а филе – нарезано равномерными кубиками, чтобы мафины пропеклись равномерно. Рецепт допускает вариации: вместо копченого филе можно использовать отварное куриное или индейку, а зелень – любую по вашему вкусу, от укропа до петрушки. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "fedorenko_pp".
Как приготовить мафины с курицей и сыром
Ингредиенты:
- яйца — 4 шт;
- копченое филе — 400 г;
- сыр – 150 г;
- зелень – по вкусу;
- соль – 1 ч. л.;
- перец — по вкусу;
- паприка – 0,5 ч. л.;
Способ приготовления:
- Нарезать копченое филе кубиками и мелко нарезать зелень.
- Натереть сыр на большой терке.
- Взбить яйца с солью, перцем и паприкой до однородности.
- Смешать яйца с сыром, филе и зеленью до равномерного распределения ингредиентов.
- Разложить смесь по силиконовым или бумажным формочкам для мафинов.
- Выпекать в разогретой духовке при 180°C 30 минут до золотистой корочки.
Как и с чем подавать
Мафины лучше подавать теплыми, со свежей зеленью или маленькой порцией легкого соуса, например йогуртового или горчичного. Они отлично сочетаются с салатом из свежих овощей, а также могут стать частью бранча вместе с мягким сыром и хрустящим хлебом. Для подачи можно украсить верхушку мелко нарезанной петрушкой или укропом и немного посыпать паприкой для яркого цвета.
Эти соленые мафины без муки – быстрый и сытный перекус, который легко адаптировать под собственные вкусовые предпочтения. Они идеально подходят для завтрака, перекуса на работе или в школе, а благодаря простым заменам ингредиентов можно экспериментировать с разными вкусами и текстурами.