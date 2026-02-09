На работу или в школу на перекус: эти соленые мафины вы приготовите за 15 минут (видео)

Вкусный и сытный перекус

На перекус можно приготовить разнообразные быстрые и сытные блюда, в частности хрустящие рулеты с курицей из лаваша. Но сегодня мы предлагаем приготовить соленые мафины без муки – легкую, питательную альтернативу привычным перекусам. Для максимальной свежести и насыщенного вкуса важно выбирать качественные ингредиенты: свежее яйцо, филе копченое без лишней жидкости и жирный сыр. В процессе приготовления следует обращать внимание на текстуру: сыр не должен быть сухим, а филе – нарезано равномерными кубиками, чтобы мафины пропеклись равномерно. Рецепт допускает вариации: вместо копченого филе можно использовать отварное куриное или индейку, а зелень – любую по вашему вкусу, от укропа до петрушки. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "fedorenko_pp".

Как приготовить мафины с курицей и сыром

Ингредиенты:

яйца — 4 шт;

копченое филе — 400 г;

сыр – 150 г;

зелень – по вкусу;

соль – 1 ч. л.;

перец — по вкусу;

паприка – 0,5 ч. л.;

Способ приготовления:

Нарезать копченое филе кубиками и мелко нарезать зелень. Натереть сыр на большой терке. Взбить яйца с солью, перцем и паприкой до однородности. Смешать яйца с сыром, филе и зеленью до равномерного распределения ингредиентов. Разложить смесь по силиконовым или бумажным формочкам для мафинов. Выпекать в разогретой духовке при 180°C 30 минут до золотистой корочки.

Как и с чем подавать

Мафины лучше подавать теплыми, со свежей зеленью или маленькой порцией легкого соуса, например йогуртового или горчичного. Они отлично сочетаются с салатом из свежих овощей, а также могут стать частью бранча вместе с мягким сыром и хрустящим хлебом. Для подачи можно украсить верхушку мелко нарезанной петрушкой или укропом и немного посыпать паприкой для яркого цвета.

Эти соленые мафины без муки – быстрый и сытный перекус, который легко адаптировать под собственные вкусовые предпочтения. Они идеально подходят для завтрака, перекуса на работе или в школе, а благодаря простым заменам ингредиентов можно экспериментировать с разными вкусами и текстурами.