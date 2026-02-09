Скумбрия, маринованная в кетчупе: пикантная закуска, которую съедают за вечер (видео)

Аппетитная закуска

Скумбрия – это жирная морская рыба с насыщенным вкусом, которую чаще всего запекают, жарят или готовят на гриле. Но сегодня мы предлагаем простую и очень удачную альтернативу — маринование в кетчупном соусе, которое дает яркий кисло-сладкий вкус без усилий. Выбирать стоит плотную, свежемороженую скумбрию без желтых пятен и с прозрачными глазами, ведь именно качество рыбы определяет результат. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "alionakarpiuk".

Как замариновать скумбрию в кетчупе

Ингредиенты:

скумбрия – 2 кг.;

вода – 100 мл.;

соль – 1 ст. л. (без горки);

сахар – 1 ст. л.;

кетчуп – 2 ст. л.;

уксус – 50 мл.;

растительное масло – 3 ст. л.

Способ приготовления:

Очистить скумбрию от внутренностей, хорошо промыть и нарезать порционными кусками. Выложить рыбу в глубокий контейнер или стеклянную форму. Смешать воду, соль, сахар, кетчуп, уксус и подсолнечное масло, довести маринад до кипения и полностью охладить. Залить рыбу холодным маринадом так, чтобы он ее полностью покрывал. Поставить в холодильник на 8–12 часов до полной пропитки.

Как и с чем подавать

Маринованную скумбрию лучше всего подавать охлажденным, с тонко нарезанным луком, зеленью и дольками лимона. Она отлично сочетается с отварным или запеченным картофелем, черным хлебом и легкими овощными салатами. При желании можно дополнить блюдо горчичным или йогуртовым соусом, чтобы сбалансировать сладость маринада.

Этот рецепт легко адаптировать под свой вкус: кетчуп можно заменить томатным соусом или добавить немного чили для остроты. Типичная ошибка – заливать рыбу теплым маринадом, из-за чего она частично "варится" и теряет упругую текстуру. Следуя простым правилам, вы получите универсальную закуску, которая одинаково хорошо подходит и для будней, и для праздничного стола.