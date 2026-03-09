Даже "вчерашний" картофель станет деликатесом: как приготовить роскошный ужин на сковороде (видео)

Добавьте в картофель немного сыра, сметаны и чеснока — и у вас на столе будет вкусное и сытное блюдо

Картофель готовят едва ли не в каждой семье. Его варят, жарят, запекают или тушат, ведь он доступен, отлично сочетается с разными продуктами и подходит к большинству блюд. Но если обычный вареный или жареный уже немного приелся, стоит попробовать приготовить картофель по-королевски.

Свое название это блюдо получило благодаря насыщенному сливочному вкусу и аппетитной золотистой корочке. Нежный соус из сыра, сметаны и чеснока делает картофель особенно ароматным и сытным. К тому же это отличный способ использовать даже "вчерашний" отварной картофель — достаточно просто поджарить его на сковороде и добавить сырную заправку. В результате получается простое, но очень вкусное домашнее блюдо. Как его приготовить, показала кулинарная блогерша vistovska_cooking в Instagram.

Ингредиенты:

Картофель — 1 кг

Сыр твердый – 100-120 г

Сметана — 5 ст. л.

Чеснок — 3-4 зубчика

Специи — соль, молотый черный перец, щепотка мускатного ореха

Зелень – свежий укроп

Масло и сливочное масло для обжаривания.

Способ приготовления:

Картофель чистим, нарезаем крупными дольками и отвариваем в подсоленной воде до состояния "аль денте". Он должен быть мягким снаружи, но все еще твердым внутри. Пока картофель варится, готовим заправку. Сыр трем на мелкой терке. Смешиваем его со сметаной, пропущенным через пресс чесноком и специями. Сливаем воду, даем картофелю подсохнуть 1-2 минуты без крышки. Разогреваем сковороду с растительным маслом и кусочком сливочного масла и обжариваем картофель на сильном огне до золотистой корочки. Когда картофель стал румяным, уменьшаем огонь до минимума и добавляем сметанно-сырную смесь. Быстро, но осторожно перемешиваем. Накрываем крышкой буквально на 1-2 минуты, чтобы сыр расплавился. Готовый картофель посыпаем мелко нарезанным укропом.

Как и с чем подавать

Подавать картошку по-королевски можно как самостоятельное блюдо или как гарнир к мясу, рыбе или запеченной курице. Особенно удачно он сочетается со свежими овощами — например, с легким салатом из капусты, огурцов или зелени.