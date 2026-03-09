Даже "вчерашний" картофель станет деликатесом: как приготовить роскошный ужин на сковороде (видео)
Добавьте в картофель немного сыра, сметаны и чеснока — и у вас на столе будет вкусное и сытное блюдо
Картофель готовят едва ли не в каждой семье. Его варят, жарят, запекают или тушат, ведь он доступен, отлично сочетается с разными продуктами и подходит к большинству блюд. Но если обычный вареный или жареный уже немного приелся, стоит попробовать приготовить картофель по-королевски.
Свое название это блюдо получило благодаря насыщенному сливочному вкусу и аппетитной золотистой корочке. Нежный соус из сыра, сметаны и чеснока делает картофель особенно ароматным и сытным. К тому же это отличный способ использовать даже "вчерашний" отварной картофель — достаточно просто поджарить его на сковороде и добавить сырную заправку. В результате получается простое, но очень вкусное домашнее блюдо. Как его приготовить, показала кулинарная блогерша vistovska_cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- Картофель — 1 кг
- Сыр твердый – 100-120 г
- Сметана — 5 ст. л.
- Чеснок — 3-4 зубчика
- Специи — соль, молотый черный перец, щепотка мускатного ореха
- Зелень – свежий укроп
- Масло и сливочное масло для обжаривания.
Способ приготовления:
- Картофель чистим, нарезаем крупными дольками и отвариваем в подсоленной воде до состояния "аль денте". Он должен быть мягким снаружи, но все еще твердым внутри.
- Пока картофель варится, готовим заправку. Сыр трем на мелкой терке. Смешиваем его со сметаной, пропущенным через пресс чесноком и специями.
- Сливаем воду, даем картофелю подсохнуть 1-2 минуты без крышки. Разогреваем сковороду с растительным маслом и кусочком сливочного масла и обжариваем картофель на сильном огне до золотистой корочки.
- Когда картофель стал румяным, уменьшаем огонь до минимума и добавляем сметанно-сырную смесь. Быстро, но осторожно перемешиваем. Накрываем крышкой буквально на 1-2 минуты, чтобы сыр расплавился.
- Готовый картофель посыпаем мелко нарезанным укропом.
Как и с чем подавать
Подавать картошку по-королевски можно как самостоятельное блюдо или как гарнир к мясу, рыбе или запеченной курице. Особенно удачно он сочетается со свежими овощами — например, с легким салатом из капусты, огурцов или зелени.